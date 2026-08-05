Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με βουτιά στην πισίνα και χορό με τιάρα

Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα γενέθλια της με τον πιο χαρούμενο και ανέμελο τρόπο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές όμορφες στιγμές από την ξεχωριστή ημέρα της. Η δούκισσα του Σάσεξ έκλεισε τα 45 και δεν έκρυψε τη χαρά της.

Για τα γενέθλια της, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε δύο αναρτήσεις στο Instagram. Στην πρώτη τη βλέπουμε να κάνει μια βουτιά στην πισίνα, κρατώντας μια μεγάλη αρμαθιά από μπαλόνια, ενώ συνόδευσε τη φωτογραφία με το μήνυμα: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε για τα γενέθλιά μου».

Λίγο αργότερα, δημοσίευσε και ένα βίντεο από το σπίτι όπου ζει με τον πρίγκιπα Χάρι. Σε αυτό εμφανίζεται να χορεύει χαμογελαστή φορώντας μια τιάρα στο κεφάλι, σε μια παιχνιδιάρικη στιγμή που θύμισε σε πολλούς τις ημέρες της ως δούκισσα του Σάσεξ.