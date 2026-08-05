Στο Νοσοκομείο Ρίου αστυνομικός που συμμετείχε στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Φωκίδα

Αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών μεταφέρθηκε αστυνομικός που συμμετείχε στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Φωκίδα, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης.
Ο αστυνομικός βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, συνδράμοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης, όταν παρουσίασε συμπτώματα εξάντλησης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία, ενώ παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
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