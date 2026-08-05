Μυστράς: Tα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις για τον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η ομολογία του 55χρονου στον Μυστρά, ο οποίος παραδέχθηκε ότι κρατούσε τον νεκρό πατέρα του μέσα σε καταψύκτη για περίπου δυόμισι χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει φρίκη σε όλη τη χώρα, καθώς οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως είναι πρωτοφανείς.

Η απίστευτη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε πληροφορία στις Αρχές ότι ο ηλικιωμένος άνδρας είχε να εμφανιστεί εδώ και πολύ καιρό. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα στον Μυστρά και τελικά βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, με τη σορό να βρίσκεται μέσα σε καταψύκτη, προκαλώντας σοκ ακόμα και στους ίδιους.

Αρχικά, ο 55χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Στην κατάθεσή του υποστήριξε πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα.

Οι έρευνες όμως ανέτρεψαν γρήγορα τον ισχυρισμό του. Όταν οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την αδελφή του, εκείνη τους είπε πως είχε χρόνια να δει τον πατέρα της και ότι γνώριζε πως έμενε μαζί με τον αδελφό της.

Το πρωί της Τρίτης (4/8/26) ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου κλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης που άρχισε να ερευνά την υπόθεση. Στο πλαίσιο της εξέτασής του μάλιστα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της Αστυνομίας, ο 55χρονος προσπάθησε να κοροϊδέψει και τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους ότι ο ηλικιωμένος πατέρας του βρίσκεται σε διαμέρισμα στην Καισαριανή και δέχεται τη φροντίδα μιας οικιακής βοηθού.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί, όταν προσπάθησαν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του, αποκάλυψαν ότι ο ηλικιωμένος δεν βρίσκεται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά η αδελφή του 55χρονου, η οποία τόνισε στους αστυνομικούς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε από το 2001 στον Μυστρά.

Έπειτα από αυτά, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία εισαγγελέα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο ήταν κλειστό και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Στο υπόγειο βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη η σορός του ηλικιωμένου, ενώ κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι.