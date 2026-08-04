Η Ανδρομάχη πόζαρε με πορτοκαλί μπικίνι σε παραλία της Κυλλήνης

Η Ανδρομάχη απόλαυσε μερικές στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς σε μία υπέροχη παραλία της Κυλλήνης και μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς φίλους.

Η νεαρή τραγουδίστρια, που έχει αποκτήσει έναν γιο με τον σύζυγό της, Γιώργο Λιβάνη, τη Δευτερά (03.08.2026) ανέβασε στο Instagram κάποιες φωτογραφίες της, όπου φοράει πορτοκαλί μπικίνι και ποζάρει με χάρη σε μία παραλία της Κυλλήνης. Βέβαια, η Ανδρομάχη δεν αποκάλυψε αν σε αυτήν την εξόρμηση ήταν μαζί της και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

Η Ανδρομάχη φαινόταν ιδιαίτερα χαρούμενη και απολάμβανε την κάθε στιγμή της, μάλιστα προέτρεψε τους followers της να γίνουν οι ηλιαχτίδες της ζωής τους.

«Γίνε η ηλιαχτίδα στην ζωή σου ρε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ανδρομάχη.

«Η μητρότητα είναι υπέροχη, σε γεμίζει πολύ διαφορετικά. Νομίζω δεν μπορεί αν συγκριθεί με κάτι. Είναι πολύ μοναδικό το συναίσθημα. Προσφέρεις τα πάντα σε έναν άλλο άνθρωπο, τον βλέπεις να μεγαλώνει, σου μοιάζει και μοιάζει στον άνθρωπό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο.

Εγώ γενικά δεν αγχώνομαι για τίποτα. Ο Γιώργος ήταν κουλ, γενικά το απολαύσαμε και όταν το μάθαμε και όταν ήρθε. Το ζήσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν 9 μήνες γαλήνης, υπέροχοι, περάσαμε φανταστικά. Μπορώ να μιλάω για ώρες για τον μπέμπη και την εγκυμοσύνη. Δεν αγχώθηκα για τίποτα, γιατί έχω αποφασίσει ότι θα αγχώνομαι για συγκεκριμένα πράγματα, όπως η υγεία και για τίποτα άλλο. Για οτιδήποτε λύνεται, δεν αγχώνομαι. Είπα ότι θα γεννήσω και θα κάνω ένα μικρό διαλειμματάκι. Στους 2,5 μήνες αφού γέννησα, ξεκίνησα να δουλεύω. Δεν κρατήθηκα κιόλας», είχε δηλώσει τον περασμένο Μάιο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Θέλω να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας αλλά, κοίταξε, αυτό νομίζω ότι δεν προγραμματίζεται. Ότι θέλω, θέλω. Όπως και ο Γεράσιμος δεν ήτανε στο πρόγραμμά μας και ήρθε, έτσι μπορεί να έρθει και ένα άλλο μωράκι κάποια στιγμή», είχε πει σε δική του συνέντευξη ο Γιώργος Λιβάνης.