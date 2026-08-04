Γέννησε η πριγκίπισσα Ευγενία το τρίτο της παιδί- Η τρυφερή ανάρτηση

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η πριγκίπισσα Ευγενία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (04.08.2026) μέσω του Instagram, ενώ η κορούλα της γεννήθηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Η πριγκίπισσα Ευγενία έχει βρει τον ιδανικό σύζυγο στο πρόσωπο του άντρα της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει ακόμα δύο παιδιά. Τον Άουγκουστ, που είναι 5 ετών και τον Έρνεστ, ο οποίος είναι μόλις 2. Πλέον το ζευγάρι έχει και κόρη, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της η χαρούμενη μητέρα.

«Ο Τζακ και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του μωρού μας, το κοριτσάκι μας, τη Μπρούκσμπανκ! Είμαστε απίστευτα ερωτευμένοι με την κοπέλα μας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα Ευγενία μοιράστηκε μία φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της που φορούσε ένα σκουφάκι και ένα ροζ φορμάκι.