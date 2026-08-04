Η Μαρί Σαντάλ ανέβασε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα για διακοπές βρίσκεται η οικογένεια του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ και βιώνει όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς με φόντο τις υπέροχες θάλασσες του τόπου μας. Πρόσφατα γιόρτασαν μάλιστα και τα γενέθλια της πρωτότοκης κόρης τους, Μαρίας Ολυμπίας.

Ο Παύλος Ντε Γκρες έχει μεταδώσει την αγάπη του για την Ελλάδα τόσο στην αγαπημένη του σύζυγο, Μαρί Σαντάλ, όσο και στα πέντε τους παιδιά, τη Μαρία Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, τον Αχιλλέα Ανδρέα, τον Οδυσσέα Κίμωνα και τον Αριστείδη Σταύρο.

Την Τρίτη (04.08.2026) η σύζυγος του πρωτότοκου γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μοιράστηκε στα social media δύο νέες φωτογραφίες από τις διακοπές τους. Στη μία η ίδια ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό της κόρης της, Μαρίας Ολυμπίας πάνω σε σκάφος, με φόντο ένα υπέροχο παραθαλάσσιο μέρος της χώρας. Η δεύτερη είναι ένα ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα, το οποίο φαίνεται να απόλαυσαν.

«Οι καλύτερες μέρες με αυτή την ηλιαχτίδα», έγραψε στα αγγλικά η Μαρί Σαντάλ στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.