Σοκ στον Μυστρά: Ο 55χρονος παραδέχθηκε ότι έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για τις συντάξεις

Φρίκη προκαλεί μια μακάβρια αποκάλυψη στον Μυστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη, αποκρύπτοντας τον θάνατο του για να εισπράττει την σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προ ετών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννηθείς το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Είπε πως ήταν στην Αθήνα

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας κάλεσαν σήμερα τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί όμως ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της.

Έπαιρνε δύο συντάξεις

Κατόπιν αυτού, έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, είναι κλειστό και το χρησιμοποιούσε ως κατοικία και στο υπόγειο, βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη το πτώμα του 90χρονου πατέρα του. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.

Αμέσως ο 55χρονος συνελήφθη και εξεταζόμενος ομολόγησε τη φρικτή πράξη. Ειδικότερα, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι ο 90χρονος είχε πεθάνει πριν από δυόμιση χρόνια από φυσιολογικά αίτια και προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει την σύνταξη του τον έβαλε στον καταψύκτη και δεν δήλωσε, όπως υποχρεώνεται από τον νόμο, τον θάνατό του. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε αποβιώσει νωρίτερα, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

Στο ξενοδοχείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.