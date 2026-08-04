Ρίο: Γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση αγέλης σκύλων έξω από το νοσοκομείο

Η γυναίκα είχε επισκεφθεί ασθενή και δέχθηκε την επίθεση κατά την έξοδό της τα ξημερώματα
Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε μία γυναίκα σήμερα τα ξημερώματα, στον χώρο έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρίο.
Η γυναίκα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθεί ασθενή. Κατά την αποχώρησή της, βρέθηκε αντιμέτωπη με αγέλη σκύλων, η οποία της επιτέθηκε.
Από την επίθεση η γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ εξαιτίας όσων βίωσε.
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