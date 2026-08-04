Βρέθηκαν οι δίδυμες 9χρονες από τη Γλυφάδα- Είναι καλά στην υγεία τους

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης των δίδυμων 9χρονων κοριτσιών από τη Γλυφάδα, καθώς οι δύο ανήλικες βρέθηκαν σώες και επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε γνωστή το βράδυ της Τρίτης 4 Αυγούστου.

Τα ίχνη των δύο παιδιών είχαν χαθεί στις 24 Ιουλίου από την περιοχή της Γλυφάδας. Σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί, επρόκειτο για υπόθεση γονικής αρπαγής από τη μητέρα τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 31 Ιουλίου και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Μετά την επιστροφή των δύο κοριτσιών, ο Οργανισμός εξέφρασε την ελπίδα τα παιδιά να έχουν πλέον στη ζωή τους την ηρεμία και τη σταθερότητα που χρειάζονται.