Συντριβή ελικοπτέρου στην Ψάθα: Οι εικόνες από τα διαλυμένα συντρίμμια

Νέες φωτογραφίες από τα συντρίμμια του δεύτερου πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή της Ψάθας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες αποτυπώνονται τμήματα του εναέριου μέσου διασκορπισμένα στο έδαφος, μέσα σε μια περιοχή που έχει πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά. Η άτρακτος έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ από το ελικόπτερο έχουν απομείνει παραμορφωμένα μεταλλικά κομμάτια.

Το ελικόπτερο συμμετείχε στις δύσκολες επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης στη Δυτική Αττική, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συνετρίβη στην περιοχή της Ψάθας.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης κινητοποίησης για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η οποία είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις και είχε δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα ευρήματα από το σημείο, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία της πτήσης, αναμένεται να εξεταστούν από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια ευρύτερη περιοχή είχαν καταπέσει δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι νέες εικόνες από τα συντρίμμια καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής και υπενθυμίζουν τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πληρώματα της αεροπυρόσβεσης.