Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 63χρονος- Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών στην περιοχή της Ανθείας, στην Πάτρα.

Ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος, ενώ κοντά του φέρεται να εντοπίστηκε χειρόγραφο σημείωμα. Το περιεχόμενό του έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο 63χρονος είχε καταλήξει.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.