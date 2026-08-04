Θρίλερ στον Μυστρά: Συνελήφθη 55χρονος- Κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του

Συγκλονίζει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μυστρά, όπου η σορός ενός 90χρονου άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν περιήλθαν στις Αρχές πληροφορίες σχετικά με την απουσία του ηλικιωμένου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αστυνομική έρευνα. Στο πλαίσιο των ερευνών κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο 55χρονος γιος του, ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε δωμάτιο υπογείου.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, δεν διαπίστωσε εμφανή ίχνη κακώσεων στη σορό. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο 55χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του εκλιπόντος.

Όπως αναφέρει η αστυνομία «συνελήφθη σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος Έλληνας, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του».

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού ακολούθησε έρευνα των αρχών, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο του οποίου «βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.