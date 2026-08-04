Πάτρα- Ρίο: Συνελήφθη στον Πύργο ο 7ος κατηγορούμενος για τις επιθέσεις σε νυχτερινά καταστήματα

Στη σύλληψη ενός ακόμη κατηγορουμένου για τις οργανωμένες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Ιούνιο σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας και του Ρίου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στον Πύργο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, όπως γράφει το patrisnews.com.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πατρών για αδικήματα που αφορούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απλή και βαριά σωματική βλάβη, καθώς και σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία.

Πρόκειται για τον έβδομο από τους συνολικά οκτώ άνδρες που έχουν ταυτοποιηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση. Για τον τελευταίο κατηγορούμενο συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών.

Η υπόθεση αφορά επιθέσεις σε καταστήματα της παραλιακής ζώνης της Πάτρας και του Ρίου, κατά τις οποίες ομάδα ατόμων φέρεται να επιτέθηκε σε εργαζομένους, ιδιοκτήτες και θαμώνες. Από τα περιστατικά είχε τραυματιστεί ένα άτομο, το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Για την ίδια υπόθεση είχαν προηγηθεί έξι συλλήψεις, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας. Από τους κατηγορουμένους που απολογήθηκαν, τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι έρευνες είχαν επεκταθεί και στην Ηλεία, καθώς γεγονότα που ακολούθησαν σε Αμαλιάδα και Σαβάλια τέθηκαν επίσης στο μικροσκόπιο των Αρχών.