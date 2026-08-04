Στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πατρών, ο Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος για τη δεύτερη Παράκληση

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, προέστη του δευτέρου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Πατρών.

Στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ανέφερε πως: «στην ορθόδοξη χριστιανική μας ζωή η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι συνεχής, ζωντανή και οικεία. Δεν υπάρχει ακολουθία, δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει στιγμή της ζωής του πιστού που να είναι μακριά από τη χάρη Της.

Τιμούμε την Παναγία μας, όχι σαν κάποιο πρόσωπο ξεχωριστό από τον Χριστό, αλλά ακριβώς εξαιτίας της αδιάσπαστης σχέσης Της με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ο βασικός λόγος της τιμής που της αποδίδουμε είναι το υπερφυσικό γεγονός της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού.

Εκείνη δάνεισε την ανθρώπινή Της σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού. Χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή Της: «Ιδού η δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η «γέφυρα» που έφερε τον Θεό στη γη και ένωσε τον ουρανό με τους ανθρώπους.

Η Εκκλησία μας τιμά τους αγίους της· πόσω μάλλον Εκείνη που υπερέχει ως «τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Η Παναγία μας έζησε με απόλυτη καθαρότητα, ταπεινοφροσύνη και υπακοή στο θέλημα του Θεού, γινόμενη το ζωντανό πρότυπο της χριστιανικής ζωής.

Παράλληλα, ως Μητέρα του Θεού, έχει «μητρική παρρησία» ενώπιον του θρόνου του Υιού Της. Γι' αυτό και την αποκαλούμε Πρέσβειρα και Αντιλήπτορα. Στη δύσκολη καθημερινότητά μας, στις θλίψεις, τις αρρώστιες και τις αγωνίες, καταφεύγουμε σ' Εκείνη γνωρίζοντας ότι, ως μητέρα, πονάει για κάθε παιδί Της και «καταφθάνει» με τις πρεσβείες Της στον Θεό.

Τιμώντας την Υπεραγία Θεοτόκο, δοξάζουμε τον ίδιο τον Θεό που την επέλεξε και την ανύψωσε τόσο ψηλά. Η λατρεία ανήκει αποκλειστικά στην Αγία Τριάδα, αλλά την Παναγία μας την τιμούμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, αγάπη και υιική εμπιστοσύνη.

Ας έχουμε λοιπόν την Παναγία μας σκέπη και οδηγό στη ζωή μας, επικαλούμενοι διαρκώς την προστασία Της: «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς».

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος μετέφερε στους πιστούς τις πατρικές και εγκάρδιες ευχές του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για καλό και ευλογημένο Δεκαπενταύγουστο.