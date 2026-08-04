Στις 13 Αυγούστου στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Mexico 86" του Σεζάρ Ντίαζ

Σε διανομή της Neo Films θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες η δραματική ταινία "Mexico 86-Μεξικό 86" σε σκηνοθεσία Σεζάρ Ντίαζ (Οι Μητέρες Μας).

Μια νεαρή αντάρτισσα από τη Γουατεμάλα που μάχεται ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία αναγκάζεται να καταφύγει στο Μεξικό, αφήνοντας πίσω τον γιο της. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν εκείνος έρχεται να ζήσει μαζί της, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στα καθήκοντά της ως μητέρα και στη συνέχιση του επαναστατικού της αγώνα, την ώρα που το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στρέφει τα βλέμματα του κόσμου στο Μεξικό και της δίνει μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξει τη βία που συνεχίζει να πλήττει την πατρίδα της.

Σκηνοθεσία: Σεζάρ Ντίαζ

Παίζουν: Μπερενίς Μπεζό, Ματέο Λαμπέ.

Η 50χρονη Αργεντινή ηθοποιός Μπερενίς Μπεζό έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπήθηκε από τους σινεφίλ χάρη στην πρωταγωνιστική της παρουσία πλάι στον Ζαν Ντιζαρντέν στο Οσκαρικό φιλμ "Ο Αρτίστας-The Artist" του 2011, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Μισέλ Χαζαναβίσιους.

Είδος: Δράμα

Προσέλευση: Γαλλία, Μεξικό, Βέλγιο

Διάρκεια: 94 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 2024.

Η ταινία "Mexico 86" που είχε προβληθεί & ξεχωρίσει στο Locarno Film Festival στην Ελβετία, ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ