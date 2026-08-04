Πάτρα: Βλάβη σε αγωγό στην Αράτου άφησε το κέντρο χωρίς νερό- Τι λέει στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ

Πολύωρη διακοπή νερού έχει αφήσει χωρίς υδροδότηση μεγάλο μέρος του κέντρου της Πάτρας.

Όπως δηλώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, το πρόβλημα οφείλεται σε σοβαρή βλάβη σε αγωγό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πατρών, στην οδό Αράτου.

Στην ίδια βλάβη οφείλονται και τα νερά που έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία του κέντρου, προκαλώντας προβληματισμό σε κατοίκους και διερχομένους.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του κ. Κλάδη, συνεργεία της ΔΕΥΑΠ βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς. Η επιδιόρθωση της βλάβης και η σταδιακή επαναφορά της υδροδότησης εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 9:30 το βράδυ.

Η πολύωρη διακοπή έχει προκαλέσει προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις, αλλά και έντονη δυσφορία στους πολίτες. Κάτοικοι του κέντρου αναφέρουν ότι τα προβλήματα υδροδότησης εμφανίζονται συχνά, υπογραμμίζοντας πως οι διακοπές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.