Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Στη Βουλή ο αποκλεισμός του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ» από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα του αποκλεισμού του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ» από τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας (ΚΗΟΦ) Ατόμων με Αυτισμό στην Πάτρα, με ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζητώντας πλήρη ενημέρωση για τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαδικασία επιλογής και τα επόμενα βήματα για τη λειτουργία της νέας κτιριακής δομής που βρίσκεται στο στάδιο της παράδοσης.

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να μην επιλέξει τον Σύλλογο «ΜΙΤΟΣ», έναν φορέα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις οικογένειες ατόμων με αυτισμό στη Δυτική Ελλάδα, έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία.

Ο Σύλλογος «ΜΙΤΟΣ» διαθέτει πολυετή παρουσία, σημαντική κοινωνική δράση, εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, ενώ είχε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών και τη στήριξη σημαντικών θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Παράλληλα, και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) έχει εκφράσει την έντονη απογοήτευσή της για την εξέλιξη της διαδικασίας, επισημαίνοντας τα ερωτήματα που δημιουργούνται σχετικά με τη στάθμιση των κριτηρίων αλλά και τον κίνδυνο να παραμείνει ανενεργή μια σημαντική δημόσια υποδομή που δημιουργήθηκε έπειτα από πολυετείς προσπάθειες και επένδυση δημόσιων πόρων και τώρα μένει χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο λειτουργίας.

Στην ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις:

Ποια ήταν τα αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων φορέων και ποια βαθμολογία έλαβε κάθε συμμετέχων ανά κριτήριο.

Για ποιους λόγους ο Σύλλογος «ΜΙΤΟΣ» κρίθηκε ότι δεν αποτελούσε τον καταλληλότερο φορέα λειτουργίας της δομής.

Πώς αξιολογήθηκαν η εμπειρία, η κοινωνική αναφορά και η βιωματική γνώση ενός συλλόγου γονέων ατόμων με αυτισμό.

Αν το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει τη διαδικασία υπό το φως των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί.

Αν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τη λειτουργία της νέας Δομής Αυτισμού στην Πάτρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας της.

Επίσης με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι η νέα υποδομή δεν θα παραμείνει κλειστή και αναξιοποίητη.

Παράλληλα, με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται από το Υπουργείο Υγείας:

Το πλήρες πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων φορέων.

Η αναλυτική βαθμολόγηση όλων των συμμετεχόντων ανά κριτήριο.

Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης με την πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής.

Η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης.