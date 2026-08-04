Η Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Άμεση αποκατάσταση, αποζημιώσεις και μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές».

Όπως επισημαίνεται, τις τελευταίες ημέρες η Αχαΐα δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στην περιοχή Φλόκα, καθώς και στον Δήμο Αιγιαλείας, στις περιοχές Νεραντζιές, Πανόραμα, Ερινεό και Αρραβωνίτσα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι κάτοικοι, η καταστροφή είναι εκτεταμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, η πύρινη λαίλαπα στην Αιγιαλεία κατέστρεψε περισσότερα από 7.200 στρέμματα, καταστρέφοντας καλλιέργειες, φυτικό κεφάλαιο και υποδομές, ενώ με την έλευση του φθινοπώρου είναι πλέον άμεσος ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Απέναντι σε αυτή κατάσταση, οι δημοτικές αρχές έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας απέστειλε επίσημο αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη των πληγεισών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προχωρώντας παράλληλα στη σύσταση ειδικής συντονιστικής επιτροπής και επιμέρους επιτροπών ανά κοινότητα για την ταχεία καταγραφή των αναγκών. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει διαθέσει συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών στα δημοτικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών ώστε να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών και οι αποζημιώσεις των κατοίκων.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου καλεί τον αρμόδιο Υπουργό Ευάγγελο Τουρνά να αποσαφηνίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς, καθώς και τα άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που προγραμματίζονται στις καμένες περιοχές.

Παράλληλα, ζητά να γίνει άμεσα δεκτό το αίτημα του Δήμου Αιγιαλείας για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ενισχυθούν ουσιαστικά οι τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και οι δομές Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας με μόνιμο προσωπικό και μέσα.