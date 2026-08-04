Ξέσπασε στην Πορτογαλία (27-8) η «γαλανόλευκη» Εθνική Νέων

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
«Βολές κατά ριπάς» από την εθνική ομάδα Νέων Γυναικών Κ20, που νίκησε 27-8 την Πορτογαλία στο «χιαστί» παιχνίδι και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην πόλη Οέϊρας/Πορτογαλία.
Αύριο Τετάρτη 5/8 στις 18.00 ώρα Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, διεκδικώντας μια θέση στα ημιτελικά και τη «ζώνη των μεταλλίων».
Η Ολλανδία κατέλαβε τη 2η θέση στο β’ όμιλο καθώς έχασε 17-5 από την Ουγγαρία και επικράτησε 19-9 της Κροατίας, και 28-6 της Γαλλίας.
Η συνάντηση ήταν μονόλογος για την ομάδα μας που προηγήθηκε 13-4 στο α’ μέρος. Μόλις τέσσερα τέρματα δέχθηκε και στο δεύτερο μισό.
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