Νέα, σύγχρονη αίθουσα γυμναστικής απέκτησε το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Mία νέα, σύγχρονη και πλήρως λειτουργική αίθουσα γυμναστικής απέκτησε το Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, δημιουργώντας μια υποδομή που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις δυνατότητες άθλησης των αθλητών όλων των ομάδων.

Ο νέος χώρος διαμορφώθηκε από τον Δήμο στο πλαίσιο της συνολικής ανακαίνισης του Κλειστού Γυμναστηρίου και της βελτίωσης του παρκέ, ενώ εξοπλίστηκε με σύγχρονα όργανα γυμναστικής, τα οποία προσέφερε ως δωρεά ο Αθλητικός Όμιλος «Αστέρια».

Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί της Τρίτης 4-8-2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου με τους εκπροσώπους του Α.Ο. «Αστέρια», Χρήστο Σαράντη και Θάνο Τσάμη, παρουσία και του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Άγγελου Καραντζά, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για τη συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του συλλόγου, με γνώμονα τη διαρκή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την ενίσχυση των ευκαιριών άθλησης για τη νέα γενιά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε ότι η συνεργασία αυτή αποφέρει ουσιαστικά οφέλη και στις δύο πλευρές. Από τη μία, ο Δήμος επενδύει στη δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία κι από την άλλη, ο Α.Ο. «Αστέρια» συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση των υποδομών, αποδεικνύοντας ότι ο εθελοντισμός, η κοινωνική προσφορά και η συνεργασία μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τον τοπικό αθλητισμό.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ της δημοτικής Αρχής και των αθλητικών συλλόγων ενδυναμώνει τη φυσιογνωμία του τόπου και καλλιεργεί μια σύγχρονη αθλητική κουλτούρα, βασισμένη στη συμμετοχή, τη συνέργεια και την κοινή ευθύνη για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών άθλησης.

Ο Δήμος Δυτ. Αχαΐας θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις και συνεργασίες που αναβαθμίζουν τις αθλητικές υποδομές, ενισχύουν τα σωματεία και δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγει την υγεία, τον αθλητισμό και την ποιότητα ζωής των δημοτών, αναφέρει η σχετική αανκοίνωση.