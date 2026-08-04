Η Εθνική Παίδων 9-8 την Ισπανία

Την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Παίδων Κ16 πανηγύρισε η Εθνική μας ομάδα, η οποία έδειξε άμεση αντίδραση μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Ρωσία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Ισπανίας με 9-8, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, δυνατές μονομαχίες και πολλές εναλλαγές στο σκορ, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Οι νεαροί διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα, έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να διαχειριστούν τα κρίσιμα σημεία του αγώνα, πανηγυρίζοντας το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η Εθνική Παίδων Κ16 συνεχίζει την προσπάθειά της στη διοργάνωση και επόμενος αντίπαλός της είναι η Παραγουάη, την Τετάρτη (5/8) στις 18:35 ώρα Ελλάδας. Η ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να συνεχίσει με νίκη, ώστε να ενισχύσει τη θέση της στη βαθμολογία του ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με 9-8 επί της Ισπανίας, στη 2η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης, παρότι βρέθηκε να χάνει και με 5-2 στα μέσα του δεύτερου εξαλέπτου του αγώνα (η κάθε περίοδος διαρκεί 6 λεπτά σε αυτή τη διοργάνωση) και παρότι πιέστηκε στο φινάλε να ισοφαριστεί όταν είχε κάνει την ανατροπή, αλλά άντεξε.

ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 8-9

ΕΞΑΛΕΠΤΑ: 3-1, 3-2, 0-4, 3-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Λαμπάτος): Γλυνιαδάκης, Καρατζάς 2, Ζαφείρης, Καραλής 1, Λιτίνας 1, Ζαφειρίου 1, Φιλιππίδης 1, Σπάνδαγος 1, Κόρακας 1, Ζουμπουλιάς 1, Αλμπέρτης, Μπέρδος, Κρασάκης, Τουντόπουλος.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Καλούνται οι παρακάτω αθλητές να παρουσιαστούν σε προπονήσεις προετοιμασίας κλιμακίου της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής μας στους Μεσογειακούς Αγώνες «TARANTO 2026», στο κολυμβητήριο Αλίμου, από την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 9:30:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Λασκαρίδης Χρήστος, Μητράκης Γεώργιος, Μητράκης Νικόλαος

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Γιαννάτος Νικόλαος, Καστρινάκης Νικόλαος, Μπελέσης Κωνσταντίνος, Σπάχιτς Σεμίρ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ: Γεωρβασάκης Ευάγγελος, Ζουζούνης Σταύρος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:Σπύρος Λυκούδης, Πούρος Ευάγγελος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μαραγκουδάκης Παναγιώτης, Νικολαϊδης Γεώργιος

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Καρατζάς Σπυθολέων, Ανδρέας Μπιτσάκος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος

ΠΑΟΚ: Βεκρής Λάζαρος, Λεωνιδάκης Άγγελος