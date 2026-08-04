Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Τον «πρόδωσε» η Αμερικανίδα σύζυγός του;

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, φέρεται να διαδραμάτισε η Αμερικανίδα σύζυγος του 26χρονου κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η γυναίκα ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές και έδωσε μία ιδιαίτερα σημαντική κατάθεση για τις κινήσεις του συζύγου της.

Όπως αναφέρεται, τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Ιουλίου η Αμερικανίδα διαπίστωσε ότι ο 26χρονος απουσίαζε από το σπίτι τους. Μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας φέρεται να εντόπισε το κινητό του στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η 38χρονη Βρετανίδα.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του θύματος, οι υποψίες της ενισχύθηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πήρε το βρέφος τους, εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία και ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές. Η κατάθεσή της θεωρείται ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνδεση του 26χρονου με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που οδήγησε στην εξιχνίαση.

Οι αστυνομικοί είχαν ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ψηφιακά δεδομένα και στοιχεία για τη χρήση των τραπεζικών καρτών της Ρος. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο κατηγορούμενος φέρεται να καταγράφεται να μεταφέρει μία μεγάλη μαύρη βαλίτσα προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται να απομακρύνεται χωρίς αυτή.

Στην κατάθεσή της, σύμφωνα με το MEGA, η σύζυγος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 26χρονος της είχε πει πως σκότωσε τη Ρος επειδή θεωρούσε ότι επηρέαζε τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. Το κίνητρο, πάντως, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και εξακολουθεί να ερευνάται.

Ο ίδιος, κατά τις νεότερες πληροφορίες, αρνείται ότι αφαίρεσε τη ζωή της 38χρονης και ισχυρίζεται ότι τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο. Φέρεται, ωστόσο, να παραδέχεται ότι μετέφερε τη σορό, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της και έστειλε μηνύματα από το κινητό της, ώστε οι συγγενείς και οι φίλοι της να πιστεύουν ότι παρέμενε ζωντανή.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ο 26χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι αναλήψεις από τις κάρτες του θύματος φέρεται να έφθασαν περίπου τις 10.000 ευρώ.

Νέα ερωτήματα προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας της χριστιανικής οργάνωσης που είχε ιδρύσει ο 26χρονος μαζί με τη σύζυγό του. Μέσω της οργάνωσης το ζευγάρι παρουσίαζε δράσεις υποστήριξης προσφύγων και ευάλωτων οικογενειών. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος, δραστηριοποιούνταν επίσης ως επαγγελματίας πυγμάχος.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της 38χρονης, το πραγματικό κίνητρο και όσα συνέβησαν πριν από τη μεταφορά της σορού στην Κυψέλη.