Με κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου και του ελληνικού κινηματογράφου, σημαντικές προβολές, εκπαιδευτικές δράσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, και βέβαια το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους, το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα επιστρέφει στην πανέμορφη Κεφαλονιά (Αργοστόλι) από τις 21 έως τις 30 Αυγούστου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά ραντεβού του ελληνικού καλοκαιριού.

Στους διεθνείς προσκεκλημένους της φετινής διοργάνωσης συγκαταλέγεται ο 88χρονος Πολωνός σκηνοθέτης Jerzy Skolimowski-Γέρζι Σκολιμόφσκι, μαζί με τη στενή συνεργάτιδα, σεναριογράφο και σύντροφό του Ewa Piaskowska, ο ηθοποιός Zlatko Burić και ο τραγουδιστής Lee Anduze, γνωστός (και) από τη συνεργασία του με τους Parov Stelar.

Το Φεστιβάλ θα υποδεχθεί με χαρά τον Κύπριο σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη και στενούς συνεργάτες του με αφορμή την προβολή της ταινίας "Σπασμένη Φλέβα" και πολλούς ακόμα εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αφιερωματικές προβολές, να συνομιλήσει μαζί με τον Jerzy Skolimowski και την στενή συνεργάτιδα, σεναριογράφο και σύντροφό του Ewa Piaskowska & να γνωρίσει από κοντά δύο κορυφαίες προσωπικότητες του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Ο Jerzy Skolimowski, γεννημένος τον Μάιο του 1938, ξεκίνησε ως σεναριογράφος με την ταινία "Αθώοι μάγοι" (1960) του μεγάλου Αντρέι Βάιντα. Όπως διαβάσαμε, το σκηνοθετικό του ντεμπούτο ήταν η ταινία "The Menacing Eye" (1960) και έκτοτε έχει κάνει περισσότερες από 20 ταινίες. Το 1967 κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο για τη βελγικής παραγωγής ταινία "Η αναχώρηση" (1967). Το 1982 γύρισε την ταινία "Στο φως του φεγγαριού-Moonlighting" με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άιρονς. Το 2016 του δόθηκε τιμητικός Χρυσός Λέοντας για το σύνολο του έργου του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η πιο πρόσφατη ταινία του, το "EO" (2022) έλαβε το βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα 95α βραβεία Όσκαρ.

*Επίτιμος προσκεκλημένος θα είναι επίσης ο διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος ηθοποιός Zlatko Burić, ο οποίος & θα παρουσιάσει τη νέα του κινηματογραφική δουλειά, την ταινία Novak, σε σκηνοθεσία Χάρη Λαγκούση, ο οποίος θα βρίσκεται επίσης στο Φεστιβάλ.

*Στους διεθνείς προσκεκλημένους του φεστιβάλ συγκαταλέγεται ο Lee Anduze, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, γνωστός από τη συνεργασία του με τους Parov Stelar και τη διεθνή του πορεία στη μουσική σκηνή. Η παρουσία του χαρισματικού καλλιτέχνη θα συνδυαστεί με την προβολή της πρώτης μικρού μήκους ταινίας του.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η προβολή της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, "Σπασμένη Φλέβα" με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη που προβλήθηκε τον περασμένο χειμώνα και στην Πάτρα. Στο Φεστιβάλ Κύματα στο Αργοστόλι, θα παρευρεθούν ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο διευθυντής φωτογραφίας Δημήτρης Κατσαΐτης, καθώς και οι πρωταγωνιστές Σοφία Κουνιά, Μαρία Κεχαγιόγλου και Γιάννης Αναστασάκης. Οι συντελεστές της ταινίας θα συμμετάσχουν επίσης σε σειρά masterclasses και συζητήσεων με το κοινό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τη δημιουργική διαδικασία μιας σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής.

*Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχει και ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Φρέντζος, ο οποίος, μαζί με τον Δημήτρη Κατσαΐτη, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό masterclass, προσφέροντας στο κοινό μια ουσιαστική ματιά στον ρόλο της διεύθυνσης φωτογραφίας και στη δημιουργία της κινηματογραφικής εικόνας.

*Ιδιαίτερη προσθήκη της φετινής διοργάνωσης είναι το Θέατρο Σκιών. Ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης Άθως Δανέλλης, με συνοδεία ζωντανής μουσικής, θα παρουσιάσει τη μοναδική-ιστορική παράσταση «Ο Καραγκιόζης και οι Βάτραχοι». Παράλληλα, μαζί με τον εικαστικό και περφόρμερ Σπύρο Αγγελόπουλο, θα πραγματοποιήσει ειδικό masterclass αφιερωμένο στην ιστορία, την τεχνική και τη σύγχρονη εξέλιξη της τέχνης του Καραγκιόζη.

*Από τον χώρο της λογοτεχνίας και των graphic novels, το φεστιβάλ φιλοξενεί τον βραβευμένο δημιουργό Θανάση Πέτρου, καθώς και τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Πέτρο Κατσάκο, ο οποίοι θα παρουσιάσουν στο κοινό τις πρόσφατες δουλειές τους. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παύλος Μεθενίτης.

Το μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εμπλουτίζεται από τον διακεκριμένο συνθέτη και μουσικό Νίκο Βελιώτη, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο live soundtrack performance, συνοδεύοντας ζωντανά κινηματογραφική προβολή σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές βραδιές της διοργάνωσης.

Στο φεστιβάλ θα εμφανιστεί επίσης και ο κιθαρίστας Κωνσταντίνος Μανωλκίδης, παρουσιάζοντας ένα μουσικό αφιέρωμα στον κινηματογράφο με έργα των Luis Bacalov, Nino Rota, Nicola Piovani και άλλων σημαντικών συνθετών.

Η αυλαία του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα θα πέσει με μία ξεχωριστή συναυλία του μουσικού σχήματος Θέλω να πάρω τα βουνά, με μέλη των ιστορικών Χειμερινών Κολυμβητών. Επί σκηνής θα βρεθούν οι Αργύρης Μπακιρτζής (τραγούδι), Εύη Μάζη (φλάουτο, πιάνο, τραγούδι), Κώστας Βόμβολος (ακορντεόν, πιάνο) και Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσο), προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο της διοργάνωσης.

Το φεστιβάλ θα υποδεχθεί επίσης τον σκηνοθέτη Κώστα Μπακιρτζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία, ενώ παράλληλα θα συμμετέχει και στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος.

*Τις παρουσιάσεις των ταινιών και τις συζητήσεις με τους δημιουργούς θα συντονίσει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα περιλαμβάνει φέτος τρεις κατηγορίες: Μυθοπλασία, Ντοκιμαντέρ και Animation, με ταινίες μικρού μήκους διάρκειας έως 30 λεπτών από ολόκληρο τον κόσμο.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν και θα διεκδικήσουν τα βραβεία της φετινής διοργάνωσης είναι οι εξής:

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

• Dust to Dust – Dimitris Papathanasis (Ελλάδα)

• The Day We Became Heroes – Selini Papageorgiou (Ελλάδα)

• Majonezë – Giulia Grandinetti (Ιταλία)

• Pirateland – Stavros Petropoulos (Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Σλοβενία)

• The Wolves Return – Stelios Moraitidis (Ελλάδα)

• Amoris – Lee Anduze (Ελλάδα)

• Dreams of Copper – Spyros Christoforatos (Ελλάδα)

• ICARUS – Christos Kardana (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο)

• Farewellday – Farzad Ranjbar-Nazari (Ιράν)

• The Little Prince – Amar Khati (Ιράν).

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

• THANASIS – Lydia Kolivinou (Ελλάδα)

• Alles Gut – Pavlos Paraskevopoulos (Ελλάδα)

• Beware of the Southern Stars – Christos Karteris (Ελλάδα)

• My Green Garden – Eleni Tsekeri (Ελλάδα)

• The Missing Piece – Alma Jodorowsky (Γαλλία)

• After the Water – Davide Marchesi (Ιταλία)

• My Dinner with Christos – Thanos Chalkiadakis Christoforatos (Ελλάδα)

• The Colors of Nazar – Fatih Diren (Τουρκία)

• The Artist of Light – Charalampos Pertesis (Ελλάδα)

• Wine-Dark Sea – Liliya Timirzyanova (Αυστρία, Ελλάδα).

ANIMATION

• Hell – Parker Croft (Ηνωμένες Πολιτείες)

• Kargoosh (Deaf Ear) – Reza Sarbakhsh & Ali Jamali Motlagh (Ιράν)

• The Hands – Kim Noce (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το Φεστιβάλ Κύματα θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι, δίπλα στη θάλασσα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ