Φωτιές: Μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία- Πού υπάρχουν εστίες

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Το πρωί καταγράφηκε πάνω από την περιοχή και φαινόμενο θερμοκρασιακής αναστροφής, με ένα πέπλο ομίχλης να εγκλωβίζεται χαμηλά πάνω από την καμένη έκταση.

Η επιτήρηση πραγματοποιείται και με drones, ενώ τα εναέρια μέσα επεμβαίνουν κυρίως στα δυσπρόσιτα σημεία. Οι Αρχές παρακολουθούν ιδιαίτερα τις μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε νέα ενεργοποίηση θερμών σημείων.

Στόχος είναι να παραμείνει εντός της περιμέτρου και να αντιμετωπιστούν όλα τα λεγόμενα «καντηλάκια».

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, οι πυροσβέστες επιχειρούν σε σημεία όπου εξακολουθεί να καταγράφεται θερμικό φορτίο, με βασικό στόχο να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Η έκταση των καμένων περιοχών και η παρουσία εστιών σε δύσβατα σημεία δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Σε διαρκή επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, καθώς το βάρος των επιχειρήσεων έχει πλέον μεταφερθεί στην αντιμετώπιση διάσπαρτων θερμών εστιών και καπνογόνων σημείων.

Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας «δίνοντας νυχθημερόν μάχη για την πλήρη αντιμετώπισή της», όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν, πλησίον των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Στην επιχείρηση, όπως προσέθεσε ο κ. Βαθρακογιάννης, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο.

Παράλληλα ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι «στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας με την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου 'Αμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και οι Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας».

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης, αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις περιοχές Κοτύλη Κιλκίς, Πλαταριά Θεσπρωτίας, 'Αγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, Σορώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόρειο Σάμου και Σούδα Χανίων, προσθέτοντας ότι όλες έχουν ελεγχθεί.

«Παρότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης.

Συγκεκριμένα, όπως είπε,:

· στη Ραφήνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση,

· στο Ίλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα, πλησίον δασικής βλάστησης,

· στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση.

Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική, όπου όπως επισήμανε, πολίτης, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Ο άνδρας, συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, 4 Αυγούστου, έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και οι 29 πρόθεση.

Επιπλέον ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας», κατέληξε.