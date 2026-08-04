Θλίψη στο Αγρίνιο: «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 31 της - Eντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η είδηση του θανάτου μιας 31χρονης γυναίκας, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους συγγενείς και τους φίλους της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην κατοικία της από συγγενικό της πρόσωπο, σύμφωνα με το agriniopress.gr. Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να της προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Φως στα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τον ξαφνικό χαμό της 31χρονης αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία έχει ήδη παραγγελθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η απώλεια μιας νέας γυναίκας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, όπου πολλοί κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα αγαπητή παρουσία, με την θλίψη να είναι διάχυτη.