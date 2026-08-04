Γιορτάζει ο Ιστορικός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας

Κάθε Αύγουστο στην κωμόπολη της Κατοχής του γειτονικού νομού Αιτωλοακαρνανίας, γιορτάζεται με ευλάβεια και πολυήμερες εκδηλώσεις, η Μεταμόρφωση του Σωτήρα, στον ομώνυμο ιστορικό ναό. Ήδη η ιστορική κωμόπολη σφύζει από κόσμο, καθώς οι μέρες αυτές και ο επικείμενος εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου το δεκαπενταύγουστο, αποτελούν σημείο συνάντησης για απόδημους αλλά και πλήθος επισκεπτών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από το Γραφείο Τύπου της ΑΜΚΕ «Οινιαδών Ανάπτυξις», την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, παραμονή της εορτής, και ώρα 8:00 μ.μ. θα λάβει χώρα Πανηγυρικός εσπερινός στο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 7:00 π.μ. θα λάβει χώρα Θεία λειτουργία και Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας.

Παράλληλα από την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 έως και τις 13 Αυγούστου, οι μέρες θα γεμίσουν με πλήθος μουσικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή διάσημων τραγουδιστών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το ιστορικό του Ναού

Ο Ιστορικός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα ή για τους ντόπιους η Αγιά Σωτήρα είναι το εκκλησάκι που έχει απομείνει από το πάλαι ποτέ μεγάλο πετρόκτιστο και οχυρό με περιτοιχίσματα ομώνυμο μοναστήρι και βρίσκεται μόλις 2 χιλιόμετρα δυτικά της Κατοχής στη μέση της διαδρομής για τον αρχαιολογικό χώρο των Οινιαδών.

Το μοναστήρι ιδρύθηκε την βυζαντινή εποχή πιθανώς πάνω στα ερείπια παλαιότερου αρχαίοελληνικού ναού που ίσως ήταν αφιερωμένος στον θεό Αχελώο και βρίσκονταν κτισμένο στη δυτική απόληξη του βουνού Κατσά που δεσπόζει πάνω από την Κατοχή.

Το συγκρότημα διέθετε οχυρό περίβολο με ψηλή μάντρα, κελία μοναχών χαμηλά και ψηλά στο βουνό, σπήλαια, πηγάδια, πηγές και περιβάλλονταν από νερά και βάλτους. Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη ενός μικρού κτιρίου με θολωτή στέγη και δυο παράθυρα ακριβώς μπροστά από τη νότια είσοδο του ναού και η εσωτερική πηγή όπου άλλοτε έβγαινε άφθονο νερό.

Το μοναστήρι διέθετε πολλούς καλόγερους και μοναστές ενώ αποτέλεσε και καταφύγιο κυνηγημένων χριστιανών τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Στη ιστορία αναφέρετε συχνά στο χρονικό της Πολιορκίας του Μεσολογγίου καθώς και σε γεγονότα που αφορούν το Ξηρόμερο καθώς η μονή διέθετε πλούτο τον οποίο διέθεσε στους εθνικούς αγώνες.

Από την αρχιτεκτονική του κτιρίου είναι ορατό ότι κτίστηκε σε δυο φάσεις, πυρπολήθηκε και καταστράφηκε πιθανώς από επιδρομές και ανακατασκευάστηκε το 1742, γεγονός που μαρτυρεί και σχετική πλάκα που σήμερα είναι ορατή στη νότια είσοδο του ναού ενώ το 1983 προστέθηκε στο εκκλησάκι εξωτερικός πρόναος.

Δυστυχώς σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του μοναστηριακού συγκροτήματος έχει καταστραφεί πλήρως και μόνο μερικά ερείπια κελιών μαρτυρούν την αλλοτινή ύπαρξη του στο χώρο.

Ωστόσο η ενορία του Αγίου Δημητρίου Κατοχής χάρη και στη μέριμνα του ενοριακού συμβουλίου, του τοπικού ιερέα και τη συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας παρά το ασβέστωμα και την αλλοίωση της εξωτερικής όψης που υπέστη ο ιερός ναός κατά το παρελθόν τον ανακατασκεύασαν αναδεικνύοντας ξανά την πέτρινη και παραδοσιακή του όψη.