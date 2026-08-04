Πάτρα: Πολύωρη διακοπή νερού από Παπαφλέσσα μέχρι και την Αγία Σοφία

Πότε αναμένεται η αποκατάσταση
Χωρίς νερό έχει μείνει εδώ και αρκετή ώρα μεγάλο μέρος του κέντρου της Πάτρας, προκαλώντας προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Η διακοπή εκτείνεται από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι και την περιοχή της Αγίας Σοφίας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η διακοπή της υδροδότησης οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή της.
Η παροχή νερού εκτιμάται ότι θα επανέλθει περίπου στις 8 το βράδυ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ για τις οδούς που επηρεάζονται και τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr