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Πάτρα: Πολύωρη διακοπή νερού από Παπαφλέσσα μέχρι και την Αγία Σοφία

Πάτρα: Πολύωρη διακοπή νερού από Παπαφλέ...

Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

Χωρίς νερό έχει μείνει εδώ και αρκετή ώρα μεγάλο μέρος του κέντρου της Πάτρας, προκαλώντας προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Η διακοπή εκτείνεται από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι και την περιοχή της Αγίας Σοφίας. 

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η διακοπή της υδροδότησης οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάστασή της.

Η παροχή νερού εκτιμάται ότι θα επανέλθει περίπου στις 8 το βράδυ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ για τις οδούς που επηρεάζονται και τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διακοπή Νερού ΔΕΥΑΠ
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