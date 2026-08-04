Στις 20-8 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ τρόμου "Insidious: Out of the Further-Έξω από το Απώτερο"

Έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 740 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, με κόστος μόλις 42,5 εκατ., το franchise τρόμου του Insidious, επιστρέφει με μία νέα ταινία με τίτλο "Insidious: Out of the Further-Έξω από το Απώτερο" σε σενάριο & σκηνοθεσία Jacob Chase, με επίκεντρο μία νέα οικογένεια και επαναπροσδιορίζει τον τρόμο που προκαλεί το Απώτερο.

Στην ταινία «Insidious: Έξω από το Απώτερο» που θα δούμε στις Ελληνικές αίθουσες μετά τον Δεκαπενταύγουστο, στις 20-8 σε διανομή της Feelgood, η Gemma (Amelia Eve), μία νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Απώτερο, το καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious. Όταν κάτι δαιμονικό την κυνηγάει, η Gemma διαπιστώνει ότι έχει μία ικανότητα που αλλάζει τα πάντα: δεν επισκέπτεται απλώς το Απώτερο, αλλά μπορεί να φέρει ό,τι ζει μέσα σε αυτό στον πραγματικό κόσμο. Μόλις οι δαίμονες αντιλαμβάνονται τη δύναμή της, ο κόσμος μας γίνεται το παιχνίδι τους.

Σκηνοθεσία: Jacob Chase.

Πρωταγωνιστούν οι: Amelia Eve, Brandon Perea και η Lin Shaye.

Η νέα ταινία είναι sequel - σίκουελ του "Insidious: The Red Door" (2023) που είχε σκηνοθετήσει ο ηθοποιός Πάτρικ Γουίλσον που έπαιζε κιόλας.

Το "Insidious: Out of the Further" βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στη Βόρειο Αμερική.

Nα προσθέσουμε πως είναι το 6ο φιλμ του Insidious franchise. Το πρώτο "Insidious" σε σκηνοθεσία James Wan όπου έπαιζαν οι Patrick Wilson, Rose Byrne και Barbara Hershey, είχε βγει το 2010 και είχε ξεπεράσει τα 100,1 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ