Θρίλερ στον Μυστρά: Σε καταψύκτη εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μυστρά Λακωνίας η υπόθεση εντοπισμού νεκρού ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε καταψύκτη κατοικίας, με τις αστυνομικές Αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η σορός του άνδρα βρέθηκε στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον γιο του. Η ανακάλυψη οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αρμόδιοι αξιωματικοί και ιατροδικαστής για την αυτοψία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο ηλικιωμένος κατέληξε, καθώς και ο χρόνος του θανάτου του. Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια και στον τρόπο θανάτου.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο ηλικιωμένος είχε να δώσει σημεία ζωής 4- 5 χρόνια…

Μετά από καταγγελία η Αστυνομία ερεύνησε και διαπίστωσε ότι ο Αρκάς στην καταγωγή ηλικιωμένος, δάσκαλος στο επάγγελμα, δεν είχε δηλωθεί πεθαμένος στα δημοτολόγια της Κυνουρίας.

Η μητέρα της οικογένειας έχει πεθάνει εδώ και 7 χρόνια…

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση των Αρχών που να οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα για την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Λακωνίας.