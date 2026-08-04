Ολυμπιακός - Ναϊμέχεν 0-0: Η πρόκριση θα κριθεί στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις επιθετικά κόντρα στη Ναϊμέχεν, μένοντας στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης και πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα playoffs του Champions League.



Χωρίς έμπνευση ο Ολυμπιακός, δεν βρήκε λύσεις επιθετικά και μοιραία έμεινε στο 0-0 με τη Ναϊμέχεν στο “Γ. Καραϊσκάκης”, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Το πρώτο μέρος πέρασε χωρίς μεγάλη φάση πέρα από κάποια σουτ των Ροντινέι και Ελ Κααμπί, ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την τράπουλα, αλλά δεν έβγαλε άσσο και έτσι οι Πειραιώτες θα ψάξουν το διπλό στην Ολλανδία για να παίξουν στα playoffs του Champions League.

Παρότι οι δύο ομάδες είχαν αρκετές τελικές, έλειψαν οι μεγάλες ευκαιρίες και όταν χρειάστηκε οι δύο τερματοφύλακες ήταν εκεί, με αποτέλεσμα Ολυμπιακός και Ναϊμέχεν να κολλήσουν στο μηδέν.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ένταση και στο ξεκίνημα έψαξε δύο φορές μπαλιές στην πλάτη της ολλανδικής άμυνας για τον Ελ Κααμπί από δεξιά.

Ο Τσικίνιο βρέθηκε στο έδαφος και οι Πειραιώτες ζήτησαν πέναλτι στο 11′.

Η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 13′. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Κάρμο έκανε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Κρετάζ έκανε την επέμβαση. Στη συνέχεια ο νεαρός μέσος σέντραρε ξανά, αλλά η κεφαλιά του Ρέτσου δεν βρήκε στόχο.

Στο 17′ ο Πόποβιτς φάνηκε να κάνει κακή έξοδο, όμως ο Ολυμπιακός δεν κινδύνεψε.

Στο 29′ ο Τσέρι μπήκε στην περιοχή από αριστερά, ο Κάρμο μπλόκαρε το πρώτο σουτ που επιχείρησε, ενώ το δεύτερο με το δεξί πέρασε άουτ.

Στο 32′ η Ναϊμέχεν έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, όμως υπήρχε οφσάιντ.

οι Πειραιώτες βγήκαν μπροστά στο 33′, ο Ρόκα έστρωσε στον Μουζακίτη, όμως το σουτ του Έλληνα διεθνή ήταν αδύναμο.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς και έφτασε κοντά στο γκολ. Στο 36′ ο Ροντινέι σούταρε δυνατά με το δεξί, ο Κρετάζ εκτινάχθηκε και απέκρουσε, ενώ το ίδιο έκανε και στην προσπάθεια του Ελ Κααμπί δύο λεπτά αργότερα.

Στο 43′ ο Μπίσοφ άλλαξε από αριστερά στα δεξιά, βρήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού τον Ουαΐσα, ο οποίος όμως δεν πλάσαρε δυνατά και ο Πόποβιτς μπλόκαρε.

Ο Λίνσεν πλάσαρε με το δεξί εκτός περιοχής στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι, ο Πόποβιτς έδιωξε σε κόρνερ, στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Στο 53′ οι Ολλανδοί κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα και έφεραν τον Τσέρι σε θέση βολής, αλλά ο Πόποβιτς έπεσε και έκανε σπουδαία επέμβαση.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Μεντιλίμπαρ έκανε τριπλή αλλαγή, ρίχνοντας πλέον τον Ζότα στη θέση του Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η τύχη δεν στάθηκε στο μέρος του Ολυμπιακού αφού στο 64′ χρειάστηκε να κλείσει τις αλλαγές του μιας και ο Ρέτσος έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Σμαΐλοβιτς να περνά στη θέση του.

Ούτε η φάση διαρκείας, ούτε το πλασέ του Ελ Κααμπί όμως μπόρεσαν να κόψουν τον γόρδιο δεσμό για τον Ολυμπιακό.



Πλέον οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη Τρίτη (11/08, 20:30), στο δεύτερο μεταξύ τους ματς στην Ολλανδία. Όποια ομάδα προκριθεί θα βρει απέναντί της στα playoffs της διοργάνωσης τη νικήτρια του ζευγαριού της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Μπόντο Γκλιμτ.

Οι ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Σάλιακας (57′ Μαφέο), Κάρμο (57′ Πιρόλα), Ρέτσος (64′ Σμαΐλοβιτς), Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο (57′ Ζότα), Ροντινέι, Ρόκα (46΄ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί.

ΝΑΪΜΕΧΕΝ: Κρετάζ, Σάντλερ (74′ Άρεν), Φόνβιλ, Στορμ (70′ Περέιρα), Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (90′ Βίλουμσον), Λεμπρετόν, Ουαΐσα (70′ Μορ), Τσέρι, Μπίσοφ, Λίνσεν (74′ Τάντιτς).

Η φετινή είναι η 76η παρουσία του Ολυμπιακού στα Κύπελλα Ευρώπης με την αρχή να γίνεται στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1958-59 (αποκλεισμός με δύο μηδενισμούς από την Μπεσίκτας). Συνολικά έχει 38 συμμετοχές στο Champions League / Πρωταθλητριών, 28 στο Europa League / ΟΥΦΕΑ, 9 στο Κυπελλούχων και 1 στο Conference League. Στο Τσάμπιονς Λιγκ μέχρι πριν το σημερινό ματς, είχε δώσει 198 ματς με απολογισμό 69 νίκες - 39 ισοπαλίες - 90 ήττες (οι δύο α.α.) και 232-303 γκολ (τα 4 στα χαρτιά), ενώ συνολικά στα 69 αυτά χρόνια έχει δώσει συνολικά και στις 4 διοργανώσεις 378 παιχνίδια με απολογισμό 148 νίκες - 73 ισοπαλίες - 157 ήττες (οι 4 α.α.) και 491-539 (τα 8 χάρτινα) γκολ.