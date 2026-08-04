Καταφθάνουν στις 20-8 στις Ελληνικές αίθουσες τα "Minions & Τέρατα"

Μετά τη σαρωτική παγκόσμια επιτυχία της πιο αστείας κωμωδίας του καλοκαιριού του 2024, "Εγώ, ο Απαισιότατος 4-Despicable Me 4", η Illumination διευρύνει το απίθανο σύμπαν της με ένα εκρηκτικό νέο κεφάλαιο, γεμάτο ολοκαίνουριους χαρακτήρες, στο μεγαλύτερο franchise κινουμένων σχεδίων στην ιστορία, και παρουσιάζει το ανιμέισον φιλμ "Minions & Τέρατα-Minions & Monsters" που ήδη προβάλλεται από την 1η Ιουλίου 2026 στη Βόρειο Αμερική.

Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως "αληθινή" ιστορία του πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν σταρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν.

Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της νέας ταινίας του αγαπημένου franchise, έχουν φτάσει τα 450 εκατ. δολάρια.

Το "Minions & Monsters" σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας διανομής Tanweer, θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 20-8 στις Ελληνικές αίθουσες (με υπότιτλους) και από την Πέμπτη 27-8 και μεταγλωττισμένο.

Τα χαριτωμένα Μίνιονς καταφθάνουν λοιπόν στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1920, καθώς - από τον Κινγκ Κονγκ και τον Φρανκενστάιν ως την Μούμια και τον Λυκάνθρωπο - αναζητούν τέρατα για την ταινία τρόμου που θέλουν να γυρίσουν. Κάποια απ' αυτά που θα συναντήσουν, όμως, είναι αληθινά και έτσι στο τέλος καλούνται να σώσουν τον πλανήτη.

Σκηνοθεσία: Πιερ Κοφέν.

Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι και Bill Ryan.

Σενάριο: Μπράιαν Λιντς.

Το "Minions & Τέρατα" που θα δούμε και στις Πατρινές αίθουσες όταν βγει, αποτελεί πρίκουελ του "Εγώ, ο Απαισιότατος" (2010), συνέχεια του "Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου" (2022) και είναι συνολικά το έβδομο (7ο) φιλμ του πολύ επιτυχημένου franchise "Εγώ, ο Απαισιότατος".

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Στην πρωτότυπη, αγγλόφωνη κόπια δανείζουν τη φωνή τους οι Τρέι Πάρκερ, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Πιερ Κοφέν, Ζόι Ντόιτς, Κρίστοφ Βαλτς, ο Τζεφ Μπρίτζες, κ.α.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ