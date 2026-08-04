Μετάλλια για την Αχαΐα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Stratego! (φωτο)

Η γραφική πόλη του Leiden στην Ολλανδία φιλοξένησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Stratego 2026 από τις 30 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Στην συγκεκριμένη διοργάνωση η Ελλάδα συμμετείχε με 14 παίκτες που αποτελεί αριθμό ρεκόρ για την χώρα μας, ενώ παράλληλα θα διοργανώσει το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τον Ιούλιο του 2027 στην Πάτρα!

Ο πρωταθλητής Ελλάδος Γιώργος Πετρουλάκης πήρε το χρυσό μετάλλιο στο WC Open Leiden, ανάμεσα σε κορυφαίες μορφές του παγκόσμιου Stratego.

Ο Τριπολιτσιώτης Θοδωρής Κουσουλάς κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, ως καλύτερος junior παίκτης στις κατηγορίες WC Senior και WC Barrage στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Καλαβρυτινός παίκτης τηςPatras Stratego Team Stratego Team Δημήτρης Κοσμόπουλος βρέθηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία WC Barrage.

Τέλος η Εθνική ομάδα αποτελούμενη από τους Θεοχάρη Λουλάκη(Patras ST), Δημήτρη Καραμανή, Τάσσο Κουκά και Αντώνη Τάλιο(Athens ST) κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Στην μεγάλη κατηγορία του WC Senior ο Ολλανδός Sem Van Geffen κατέκτησε το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίρνοντας τα σκήπτρα από τον αδερφό του (τρεις φορές συνεχόμενα πρωταθλητής) Vince Van Geffen. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γερμανός Benjamin Roos, ενώ στην τρίτη ο Καναδός Ray Manji.

Θέσεις Ελλήνων:

Λουλάκης Θεοχάρης 6ος 44 βαθμοί

Καραμανής Δημήτρης 8ος 43 βαθμοί

Κουκάς Τάσος 13ος 41 βαθμοί

Τάλιος Αντώνης 14ος 40 βαθμοί

Λαζαρίδης Νίκος 16ος 40 βαθμοί

Τρυπαναγνωστόπουλος Γιώργος 25ος 37 βαθμοί

Πετρουλάκης Γιώργος 27ος 37 βαθμοί

Τζένος Πασχάλης 32ος 35 βαθμοί

Πετρουλάκης Μάκης 36ος 35 βαθμοί

Κοσμόπουλος Δημήτρης 37ος 35 βαθμοί

Αδαμάκης Γρηγόρης 53ος 29 βαθμοί

Κουσουλάς Βασίλης 55ος 29 βαθμοί

Κουσουλάς Θοδωρής 65ος 25 βαθμοί

Οι τελικές θέσεις στην κατηγορία WC Barrage:

Adrian Hangg 1ος 90 βαθμοί - Γερμανία

Κοσμόπουλος Δημήτρης 2ος 80 βαθμοί

Ray Manji 3ος 75 βαθμοί - Καναδάς

Καραμανής Δημήτρης 7ος 74 βαθμοί

Κουσουλάς Θοδωρής 31ος 50 βαθμοί

Στουρνάρας Αντώνης 32ος 48 βαθμοί

Οι τελικές θέσεις στο WC Open Leiden:

Πετρουλάκης Γιώργος 1ος 30 βαθμοί

Sebastien Crot 2ος 22 βαθμοί - Ελβετία

Tim Slagboom 3ος 22 βαθμοί - Ολλανδία

Αδαμάκης Γρηγόρης 4ος 22 βαθμοί

Τρυπαναγνωστόπουλος Γιώργος 8ος 20 βαθμοί

Τζένος Πασχάλης 10ος 19 βαθμοί

Κοσμόπουλος Δημήτρης 12ος 18 βαθμοί

Πετρουλάκης Μάκης 15ος 17 βαθμοί

Λαζαρίδης Νίκος 16ος 17 βαθμοί

Κουσουλάς Βασίλης 20ος 13 βαθμοί

Κουσουλάς Θοδωρής 23ος 12 βαθμοί

Τέλος στην κατηγορία εθνικών ομάδων η Ελλάδα έχασε για μια νίκη την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και πήρε την τρίτη θέση. Στον τελικό η Ολλανδία επικράτησε της Γερμανίας και παρέμεινε για μια ακόμη φορά η καλύτερη ομάδα του κόσμου.