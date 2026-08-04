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Ηλεία: Πρόστιμο 3.600 ευρώ για καύση κλαδιών σε οικόπεδο στον Πύργο

Ηλεία: Πρόστιμο 3.600 ευρώ για καύση κλα...

Ο άνδρας έβαλε φωτιά σε σωρό με κλαδιά εντός οικοπεδικού χώρου παρά τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς

Αψηφώντας τις προειδοποιήσεις -και τις σχετικές διατάξεις- το πρωί της Τρίτης (4/8) ένας άνδρας έβαλε φωτιά σε σωρό με κλαδιά εντός οικοπεδικού χώρου στην περιοχή του Α΄ Κοιμητηρίου Πύργου.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, καθώς η καύση φυτικών υπολειμμάτων σε υπαίθριους χώρους απαγορεύεται κατά την αντιπυρική περίοδο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες ή ανέμους…

Στην ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρονται τα εξής:

«Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3609,37€, σήμερα 4 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας, σε ημεδαπό, για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο δήμο Πύργου.»

πηγή iliaenimerosi.gr

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#tags Πύργος Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πρόστιμο Φωτιά
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