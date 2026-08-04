Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ψαθόπυργο

Με τον Μέγα, πανηγυρικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος, την Τετάρτη 5-8 στις 19.00, θα ξεκινήσει η ιερά πανήγυρη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ψαθόπυργο.

Στον εσπερινό θα προεξάρχει και θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.

Ανήμερα της μεγάλης δεσποτικής εορτής, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, θα ψαλεί 7 με 10 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία λειτουργία όπου θα προεξάρχει και θα κηρύξει το Θείο λόγο ο αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Κωνσταντινίδης.

Ο εορτασμός θα ολοκληρωθεί με τη Θεία Παράκληση στις 19.00 την Πέμπτη 6-8 όπου θα λειτουργήσει & πάλι ο αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.