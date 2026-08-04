Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ψαθόπυργο

Ο διήμερος εορτασμός ξεκινά την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στις 19.00 με τον Μέγα, πανηγυρικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας
Με τον Μέγα, πανηγυρικό εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος, την Τετάρτη 5-8 στις 19.00, θα ξεκινήσει η ιερά πανήγυρη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ψαθόπυργο.
Στον εσπερινό θα προεξάρχει και θα μιλήσει ο αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.
Ανήμερα της μεγάλης δεσποτικής εορτής, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, θα ψαλεί 7 με 10 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία λειτουργία όπου θα προεξάρχει και θα κηρύξει το Θείο λόγο ο αρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Κωνσταντινίδης.
Ο εορτασμός θα ολοκληρωθεί με τη Θεία Παράκληση στις 19.00 την Πέμπτη 6-8 όπου θα λειτουργήσει & πάλι ο αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης.
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