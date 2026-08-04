Ναύπακτος: Σε πλήρη εξέλιξη οι μελέτες του εμβληματικού έργου του «Τούνελ του Κάστρου»

Σε μία νέα, ιδιαίτερα σημαντική φάση έχει περάσει η διαδικασία για την Παράκαμψη του Κέντρου της Ναυπάκτου (τούνελ Κάστρου), ενός έργου κομβικής σημασίας που θα αλλάξει την κυκλοφοριακή λειτουργία, την εικόνα και την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα και του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ, άνοιξε ο δρόμος για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών της Παράκαμψης, διαμορφώνοντας το αναγκαίο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο για την προώθηση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχουν σχεδιαστεί για τη Ναύπακτο.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και περιλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων προμελετών και οριστικών μελετών, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για τη δημοπράτηση και, στη συνέχεια, την κατασκευή του έργου. Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς προσπάθειας, με αφετηρία τον αρχικό μελετητικό φάκελο, ο οποίος εκπονήθηκε από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, με τη σημαντική συμβολή του Προέδρου της κ. Γιώργου Κοτρώνη και των στελεχών της, και παραδόθηκε στο Δήμο Ναυπακτίας το 2021.

Πλέον, προχωρά η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και ιδιαίτερα απαιτητικού πλέγματος τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, απαραίτητων για την ουσιαστική ωρίμανση της Παράκαμψης. Πρόκειται για το κρίσιμο βήμα που φέρνει το μεγάλο αυτό έργο πιο κοντά στην υλοποίησή του.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε σχετικά: «Η Παράκαμψη του Κάστρου Ναυπάκτου αποτελεί ένα έργο ορόσημο. Ένα μεγάλο και φιλόδοξο έργο, που μπορεί να αλλάξει καθοριστικά τη λειτουργία, την εικόνα και την προοπτική της πόλης μας. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και τη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου, περνάμε πλέον στο κρίσιμο στάδιο της πλήρους μελετητικής ωρίμανσης. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, αποτέλεσμα σχεδιασμού, επιμονής και συνεχούς συνεργασίας του Δήμου Ναυπακτίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας κυκλοφοριακής παρέμβασης. Συνδέεται με την οδική ασφάλεια, την ποιότητα ζωής, τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του ιστορικού μας κέντρου και τη δυνατότητα να αποδώσουμε περισσότερο και ποιοτικότερο δημόσιο χώρο στους πολίτες και τους επισκέπτες. Η Ναύπακτος χρειάζεται αυτή την υποδομή εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, έχουμε μπροστά μας μία πραγματική και ουσιαστική προοπτική. Γνωρίζουμε ότι η πορεία έως την ολοκλήρωση ενός έργου τέτοιας κλίμακας είναι απαιτητική. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, όμως, συνεχίζουμε να κάνουμε όλα τα αναγκαία βήματα για να γίνει πραγματικότητα».