Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: «Δεν τον ήθελαν για γαμπρό» αποκαλύπτει η θεία της συζύγου του 26χρονου

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος Αφγανός επαγγελματίας πυγμάχος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση, είχε φτάσει στην Ελλάδα το 2016 με λέμβο στη Λέσβο, αργότερα ασπάστηκε τον χριστιανισμό και παντρεύτηκε το 2023 την Αμερικανίδα εθελόντρια Αλέινα Χολ, με την οποία απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε οργάνωση υποστήριξης προσφύγων στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, συγγενείς της συζύγου του κατηγορούμενου αποκαλύπτουν ότι οι γονείς της δεν επιθυμούσαν ποτέ αυτόν τον γάμο.

«Οι γονείς της δεν ήθελαν ποτέ να τον παντρευτεί»

Η θεία της Αλέινα Χολ, Λιάν, δήλωσε στη Daily Mail ότι ο αδελφός της, Τόμας , και η σύζυγός του, Σούζαν, διαφωνούσαν εξαρχής με την επιλογή της κόρης τους.

«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, μόνο έχω ακούσει γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η γυναίκα του δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αλέινα Χολ, που μεγάλωσε στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, γνώρισε τον 26χρονο όταν έκανε εθελοντισμό στη Λέσβο. Εκείνος είχε φτάσει ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και στη συνέχεια βαφτίστηκε χριστιανός. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023 και ίδρυσε την οργάνωση Love Every Nation Athens, η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων στην Αθήνα.

Η βαλίτσα και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας

Η σορός της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, γνωστής και ως Λίζα, εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Bίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον 26χρονο να αποχωρεί από το διαμέρισμα όπου διέμενε η Βρετανίδα κρατώντας μια μεγάλη βαλίτσα, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, περιείχε τη σορό της. Ο 26χρονος καταγράφεται να κατευθύνεται προς εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης κρατώντας επίσης ένα μπλε σακίδιο. Περίπου 13 λεπτά αργότερα αποχωρεί χωρίς τις αποσκευές.

Άλλο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να τον δείχνει να φτάνει στο διαμέρισμα της Ρος το βράδυ της 15ης Ιουλίου με αυτοκίνητο που ανήκει στη σύζυγό του.

Η σύζυγός του τον κατήγγειλε στις Αρχές

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας φαίνεται πως ήταν η στάση της Αλέινα Χολ.

Στις 30 Ιουλίου ενημέρωσε την αστυνομία για την ύποπτη συμπεριφορά του συζύγου της. Η ίδια φέρεται να ξύπνησε το βράδυ της 15ης Ιουλίου και να διαπίστωσε ότι εκείνος έλειπε. Μέσω εφαρμογής κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου έμενε η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος.

Ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι όταν έφτασε στο σπίτι, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή μέσα στο μπάνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της για αναλήψεις χρημάτων, ενώ χρησιμοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο για να αποστείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν εκείνη.

Τα χρήματα, το iPhone και τα ευρήματα στο σπίτι

Όταν έγινε γνωστό ότι είχε βρεθεί η σορός της Ρος, η Αλέινα Χολ άρχισε να υποψιάζεται τον σύζυγό της.

Έφυγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί το παιδί τους και διέμεινε σε ξενοδοχείο. Ο 26χρονος της έδωσε 2.550 ευρώ και ένα νέο iPhone 17 Pro, όμως εκείνη αρνήθηκε να τα κρατήσει και τα παρέδωσε στην αστυνομία, πιστεύοντας ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα της Βρετανίδας.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού την 1η Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με πηγές, ένα μαύρο μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαύρο μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Η ζωή του από το Αφγανιστάν μέχρι την Ελλάδα

Ο 26χρονος γεννήθηκε στο Αφγανιστάν. Ο πατέρας του, στρατιωτικός διοικητής, δολοφονήθηκε από τους Ταλιμπάν όταν εκείνος ήταν τριών ετών, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του απήχθη και δεν επέστρεψε ποτέ. Αργότερα, η μητέρα, η αδελφή και ο μικρότερος αδελφός του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε μόνος του το ταξίδι προς την Ευρώπη, περπατώντας επί 45 ημέρες μέσω Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, είδε έναν μετανάστη να πεθαίνει από το κρύο, ενώ σε περιστατικό με πυρά της αστυνομίας στο Ιράν σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι.

Έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει στο Αιγαίο, κατάφερε να φτάσει στη Λέσβο το 2016 και εγκαταστάθηκε στη δομή της Μόριας.

Στη συνέχεια έμαθε αγγλικά, εργάστηκε ως μεταφραστής σε ανθρωπιστική οργάνωση, ασπάστηκε τον χριστιανισμό, μετακόμισε στην Αθήνα το 2019 και ασχολήθηκε με την πυγμαχία, ενώ παρέδιδε δωρεάν μαθήματα σε ανήλικους πρόσφυγες.

Η ιστορία της ζωής του έχει παρουσιαστεί σε animation και σε βιβλίο με τίτλο From Hell To Home: How Loss, Exile And Hope Built The Man I Became (Από την Κόλαση στο Σπίτι: Πώς η απώλεια, η προσφυγιά και η ελπίδα με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα).

Ποια ήταν η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος

Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος καταγόταν από το Εδιμβούργο και τα τελευταία επτά χρόνια επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα ως εθελόντρια σε οργανώσεις που βοηθούσαν πρόσφυγες, αστέγους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Είχε φτάσει στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου και αρχικά φιλοξενήθηκε από φίλους στον Κερατσινίου. Στις 2 Ιουλίου μετακόμισε σε διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, όπου εργαζόταν ως εθελόντρια σε χριστιανική ΜΚΟ. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος ζωής της καταγράφηκε στις 21:41 της 15ης Ιουλίου, όταν τηλεφώνησε σε στενή φίλη της.

Στη συνέχεια συγγενείς και φίλοι συνέχισαν να λαμβάνουν μηνύματα από το κινητό της, όμως υποψιάστηκαν ότι δεν τα είχε γράψει η ίδια, καθώς ο τρόπος έκφρασης ήταν εντελώς διαφορετικός. Σε ορισμένα από αυτά ανέφερε ότι ήθελε να απομονωθεί και να φύγει για λίγο, κάτι που, σύμφωνα με τους οικείους της, δεν ταίριαζε καθόλου με τον χαρακτήρα της.