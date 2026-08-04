Προληπτικές εξετάσεις στο Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και τη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων

Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων, πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου 2026, σε κατοίκους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.

Διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την 6η Υ.ΠΕ, τη Νευρολογική κλινική ΕΚΠΑ του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, την Οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», την Ενδοκρινολογική μονάδα του ΕΚΠΑ, την Καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, το Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, τη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν 271 άτομα (ενήλικες, έφηβοι και παιδιά). Πιο συγκεκριμένα έγινε Καρδιολογικός έλεγχος με χρήση φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου και υπερηχογράφου, σε 56 ενήλικες και εφήβους, Νευρολογική – Νευροψυχολογική εκτίμηση σε 26 ενηλίκους, πλήρης Οφθαλμολογικός έλεγχος σε 67 ενήλικες, εφήβους και παιδιά, Ωτορινολαρυγγολογικός έλεγχος με χρήση ακουογράφου σε 45 ενηλίκους, Ενδοκρινολογικός και Διαβητολογικός έλεγχος με χρήση φορητού υπερηχογράφου σε 49 ενήλικες και εφήβους, Μαιευτική/Γυναικολογική κλινική εξέταση 14 γυναικών και Εξέταση – Ψηλάφηση μαστού από Μαιευτήρα/Γυναικολόγο – ειδική Χειρουργό μαστού σε 13 γυναίκες.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, επισημαίνοντας την αξία των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων και τον ουσιαστικό κοινωφελή χαρακτήρα αυτής της παρέμβασης, συνεχάρη την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του προγράμματος ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ελένη Σωτηροπούλου, τον επικεφαλής του προγράμματος καθηγητή, Γεώργιο Χρούσο, το ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό που διενέργησε και υποστήριξε τις εξετάσεις, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει αρωγός σε προσπάθειες που στοχεύουν στην προάσπιση του αγαθού της Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα σε δράσεις προς όφελος των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.