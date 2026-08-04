Σέρρες: Δολοφονία ο θάνατος 68χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος ενός 68χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από τον γιο του στο διαμέρισμά του το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) και αμέσως διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Επιπλέον, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους ερευνητές το γεγονός ότι το εσωτερικό του σπιτιού δεν ήταν αναστατωμένο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε, πως ο θάνατος του 68χρονου άνδρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολία Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησε στον θάνατο τον άτυχο άνδρα.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών θα βρεθούν στο χώρο για να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.