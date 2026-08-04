Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5, την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-8-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

AΘΗΝΑ χήρα ΟΔΥΣ.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 83

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Κάνδαλο Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη & Αντώνιος Αλεξόπουλος,

Ιωάννα & Ανδρέας Ανδριόπουλος.

Η ΕΓΓΟΝΗ: Αθηνά

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΝΙΑ) ΚΑΡΑΛΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΕΝΙΑ, ΖΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11.00 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΤΖΕΛΒΕ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 - 8 -2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΖΕΛΒΕ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΕΛΒΕΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΟΣ, ΤΑΥΓΕΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΛΑΙΑ χήρα Π. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα Δ. ΛΑΓΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΖΟΥ,

ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΝΤΑΡΜΑ,

ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΔΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΚΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΗΜΗΤΡΑ χηρ. ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.15.

Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Ρόσμαρι Παπαχριστοπούλου, Ηλίας & Αναστασία Παπαχριστοπούλου, Χρήστος & Αλεξάνδρα Παπαχριστοπούλου

Τα αδέλφια; Βασίλειος Ηλιόπουλος, Γεώργιος & Κωστούλα Παπαχριστοπούλου, Νάκης Παπαχριστόπουλος

Οι εγγονοί: Σπύρος & Έιμυ, Ανδρέας, Γιάννης, Κώστας, Δήμητρα

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ

ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. από την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας (Κανελλοπούλου 72).

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΓΚΟΗ

(ΕΤΩΝ 76)

Θανoύσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/8/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια:

Χρυσούλα χήρα Ελευθ. Βλάχου,

Αγγελική χήρα Αναστ. Στυλιανοπούλου

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευβοίας 184 – Πάτρα

Τηλ. επικ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΡΒΟΥ

(ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ)

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-8-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Θεόδωρος, Σπήλιος & Αναστασία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Νικόλας, Μαρία-Ευσταθία, Νίκος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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