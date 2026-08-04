Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 5, την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7-8-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
AΘΗΝΑ χήρα ΟΔΥΣ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 83
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Κάνδαλο Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη & Αντώνιος Αλεξόπουλος,
Ιωάννα & Ανδρέας Ανδριόπουλος.
Η ΕΓΓΟΝΗ: Αθηνά
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΓΓ. ΚΑΡΑΛΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ (ΝΙΑ) ΚΑΡΑΛΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ & ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΕΝΙΑ, ΖΕΤΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΤΕ - ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τετάρτη 5-8-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΥΧΤΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 11.00 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΥ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΖΕΛΒΕ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 - 8 -2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΔΑΦΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΖΕΛΒΕ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΖΕΛΒΕΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΤΖΕΛΒΕ & ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΟΣ, ΤΑΥΓΕΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΛΑΙΑ χήρα Π. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα Δ. ΛΑΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΠΑΝ. ΜΟΥΖΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΦΩΤΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥΖΟΥ,
ΕΛΕΝΗ & ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΑΘΑΝ. ΝΤΑΡΜΑ,
ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΥΔΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΚΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ χηρ. ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Αγίου Βασιλείου Ρίον. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.15.
Τα τέκνα: Κωνσταντίνος & Ρόσμαρι Παπαχριστοπούλου, Ηλίας & Αναστασία Παπαχριστοπούλου, Χρήστος & Αλεξάνδρα Παπαχριστοπούλου
Τα αδέλφια; Βασίλειος Ηλιόπουλος, Γεώργιος & Κωστούλα Παπαχριστοπούλου, Νάκης Παπαχριστόπουλος
Οι εγγονοί: Σπύρος & Έιμυ, Ανδρέας, Γιάννης, Κώστας, Δήμητρα
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΣΠΙΓΓΟ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Πέμπτη 6-8-2026 & ώρα 9.30 π. μ. από την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας (Κανελλοπούλου 72).
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΙΓΓΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΠΟΓΚΟΗ
(ΕΤΩΝ 76)
Θανoύσα κηδεύουμε την Πέμπτη 6/8/2026 και ώρα 10:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα αδέλφια:
Χρυσούλα χήρα Ελευθ. Βλάχου,
Αγγελική χήρα Αναστ. Στυλιανοπούλου
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ευβοίας 184 – Πάτρα
Τηλ. επικ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΡΒΟΥ
(ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ)
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Παρασκευή 7-8-2026 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄Κοιμητηρίου Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Νικόλαος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Θεόδωρος, Σπήλιος & Αναστασία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Νικόλας, Μαρία-Ευσταθία, Νίκος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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Καιρός: Τριήμερη ζέστη από το Σάββατο με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου
Ευθύμιος Λέκκας: Η φωτιά μπορεί να καίει υπόγεια για εβδομάδες ή και μήνες
Πόρτο Γερμενό: Στάχτες, ερείπια και άνθρωποι που μετρούν τις πληγές τους - Οδοιπορικό στην επόμενη ημέρα
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