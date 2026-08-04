Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Κι αυτό θα συμβεί τουλάχιστον μέχρι να ξεδιαλύνουν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου υιοθέτησε την άποψη που είχε εκφράσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, ζητώντας την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό του λόγω αμφιβολιών.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία διενεργήθηκε στη σορό της 42χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη.