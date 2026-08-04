Παρουσιάστηκε στον Σταθμό Καλαβρύτων το βιβλίο της Αναστασίας Ευσταθίου για τον Οδοντωτό

Μια εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου, με πολλούς συμβολισμούς και μηνύματα, φιλοξενήθηκε το βράδυ της Κυριακής 2/8 στον περίβολο του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαβρύτων.

Το βιβλίο της Αναστασίας Ευσταθίου «Οδοντωτός, μια ιστορία σαν παραμύθι» παρουσιάστηκε σε μια σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026» του Δήμου Καλαβρύτων. Εκδηλώσεις που όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος είναι φέτος στο σύνολο τους αφιερωμένες στην επέτειο των 130 χρόνων ανελλιπούς, αδιάλειπτης λειτουργίας του Οδοντωτού, μ’ εξαίρεση τους τελευταίους 4,5 μήνες αναστολής των δρομολογίων.

Για το βιβλίο που κυκλοφορεί απ’ τις εκδόσεις «Ηδύφωνο», πλην της συγγραφέως Αναστασίας Ευσταθίου, μίλησαν η εκδότρια Μαρία Παναγιωτακοπούλου και η φιλόλογος Σωτηρία Δριμάλα, τον δε συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Νίκος Κυριαζής.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος αφού συνεχάρη την Αναστασία Ευσταθίου για την εξαιρετική δουλειά της αναφέρθηκε στον ιστορικό και πολυδιάστατο ρόλο του Οδοντωτού στην οικονομική και κοινωνική ζωή όλου του Δήμου Καλαβρύτων καθώς και στις προσπάθειες που γίνονται αυτό τον καιρό με σκοπό τη συντομότερη δυνατόν επανέναρξη των δρομολογίων.

Ο Οδοντωτός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας τους Δήμου Καλαβρύτων, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι σήμερα απόλυτη προτεραιότητα είναι να ξαναζωντανέψει η γραμμή, με πλήρη και κανονική λειτουργία ώστε να μπει τέλος στην παρένθεση των τελευταίων μηνών.

Το βιβλίο «Οδοντωτός, μια ιστορία σαν παραμύθι» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο απ’ τις εκδόσεις «Ηδύφωνο» καλεί τους μικρούς και μεγάλους φίλους αναγνώστες να επιβιβαστούν για να μάθουν την ιστορία του Οδοντωτού των Καλαβρύτων και του Διακοφτού και να απολαύσουν την ανάγνωση. Οι φωτογραφίες ανήκουν στους: Αρχείο Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού, Βασίλη Μανουηλίδη και Αλέξη Λεχουρίτη και είναι επεξεργασμένες με τη βοήθεια της ΑΙ.

Όπως λέει η συγγραφέας «το γραφικό τρενάκι δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς που ενώνει τη θάλασσα με το βουνό. Διέρχεται από το μαγευτικό φαράγγι του Βουραϊκού μέσα σε μια απαράμιλλη φύση, για να ξετυλίξει το κουβάρι του μύθου με τοπικά μυθολογικά και ιστορικά στοιχεία».

«Ο Οδοντωτός», προσθέτει η Αναστασία Ευσταθίου, «είναι οι άνθρωποι που τον οραματίστηκαν, τον δημιούργησαν σε δύσκολες συνθήκες, δούλεψαν ομαδικά και τα κατάφεραν να παραδώσουν ένα θαυμαστό μεταφορικό μέσο για την εποχή του, στην εκπνοή του 19ου αιώνα. Είναι οι χιλιάδες ανώνυμοι κάτοικοι της περιοχής και οι επιβάτες που τον άκουσαν να σφυρίζει μέσα στις γαλαρίες, τα γεφύρια και τους πέτρινους σταθμούς του Βουραϊκού. Είναι οι άνθρωποι που τον υπηρέτησαν, σταθμάρχες, σιδηροδρομικοί υπάλληλοι και τεχνικοί μα πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, τον φωτογράφησαν, έγραψαν ιστορίες και τον προτίμησαν ως μέσο».