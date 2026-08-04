Πόρτο Γερμενό: Στάχτες, ερείπια και άνθρωποι που μετρούν τις πληγές τους - Οδοιπορικό στην επόμενη ημέρα

Κατεστραμμένα σπίτια, διακοπές σε ρεύμα και νερό, αναζωπυρώσεις και κάτοικοι που επιστρέφουν για να αντικρίσουν ό,τι απέμεινε από τις περιουσίες τους.
Το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς άφησε πίσω του ένα τοπίο που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη στο Πόρτο Γερμενό.
Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες και άνθρωποι που προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ συνθέτουν την εικόνα της επόμενης ημέρας, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων.
Το οδοιπορικό της ΕΡΤNews στην πληγείσα περιοχή καταγράφει εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν αποκλεισμένοι ή θεωρούνται επικίνδυνοι λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων.
Σπίτια που μέχρι πριν από λίγες ημέρες φιλοξενούσαν οικογένειες έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπάζα και στάχτες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταρρεύσει ολόκληροι όροφοι, ενώ από τα εσωτερικά των κατοικιών σώζονται ελάχιστα αντικείμενα, όπως μια κουζίνα, ένα τζάκι ή κάποια μεταλλικά στοιχεία που άντεξαν στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.
Η εικόνα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ολόκληρες γειτονιές φέρουν έντονα τα σημάδια της φωτιάς, με καμένα δέντρα, παραμορφωμένες στέγες και αυλές γεμάτες αποκαΐδια.
Κάτοικοι επιστρέφουν για να δουν τις περιουσίες τους
Αρκετοί κάτοικοι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη. Όσοι το επιχειρούν, έρχονται αντιμέτωποι με εικόνες που δύσκολα περιγράφονται.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοίκου της περιοχής, ο οποίος χρειάστηκε να περπατήσει επί ώρες προκειμένου να φτάσει στο σπίτι του και να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η φωτιά.
Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι εργασίες αποκατάστασης
Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται και στο δίκτυο ύδρευσης.
Οι αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η πλήρης καταγραφή των ζημιών θα ολοκληρωθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και εκλείψει ο κίνδυνος από τις αναζωπυρώσεις.
Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε μέχρι το Πόρτο Γερμενό, κατέκαψε περισσότερα από 130.000 στρέμματα, αφήνοντας πίσω της τεράστιες απώλειες σε φυσικό περιβάλλον και περιουσίες. Οι ισχυροί άνεμοι που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της φωτιάς συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της, δημιουργώντας διαρκώς νέα μέτωπα και καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της περιοχής συνεχίζονται, με τους κατοίκους να καλούνται πλέον να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών.
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