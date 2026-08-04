Πόρτο Γερμενό: Στάχτες, ερείπια και άνθρωποι που μετρούν τις πληγές τους - Οδοιπορικό στην επόμενη ημέρα

Το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς άφησε πίσω του ένα τοπίο που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη στο Πόρτο Γερμενό.

Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες και άνθρωποι που προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ συνθέτουν την εικόνα της επόμενης ημέρας, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων.

Το οδοιπορικό της ΕΡΤNews στην πληγείσα περιοχή καταγράφει εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν δρόμοι που παραμένουν αποκλεισμένοι ή θεωρούνται επικίνδυνοι λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων.

Σπίτια που μέχρι πριν από λίγες ημέρες φιλοξενούσαν οικογένειες έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπάζα και στάχτες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταρρεύσει ολόκληροι όροφοι, ενώ από τα εσωτερικά των κατοικιών σώζονται ελάχιστα αντικείμενα, όπως μια κουζίνα, ένα τζάκι ή κάποια μεταλλικά στοιχεία που άντεξαν στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Η εικόνα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ολόκληρες γειτονιές φέρουν έντονα τα σημάδια της φωτιάς, με καμένα δέντρα, παραμορφωμένες στέγες και αυλές γεμάτες αποκαΐδια.