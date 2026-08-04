Ορμούζ: Αγωνία για τον ναυτικό που αγνοείται μετά το πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Ώρες αγωνίας για τον ναυτικό που αγνοείται, μετά το χτύπημα του πλοίου μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου «Minoan Pioneer» από άγνωστο βλήμα, πιθανότατα drone, στο Στενό του Ορμούζ.

Ο ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου, αγνοείται. Σύμφωνα με τις όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι το βλήμα φέρεται να έπληξε το μηχανοστάσιο, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στον χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος.

Αρχικά τα μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ζητώντας παράλληλα άμεση συνδρομή. Η εξέλιξη του περιστατικού οδήγησε τελικά στην εγκατάλειψη του πλοίου, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των υπόλοιπων ναυτικών.

Οι αρμόδιες Αρχές και οι υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφάλειας παρακολουθούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος ούτε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Έντονη καταδίκη της ΠΝΟ

Την έντονη καταδίκη της για την πυραυλική επίθεση σε βάρος του ελληνόκτητου εμπορικού πλοίου «MINOAN PIONEER» στα Στενά του Ορμούζ, όπου σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας ναυτικός εξακολουθεί να αγνοείται, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ακόμη μία «εγκληματική και τρομοκρατική επίθεση» εναντίον εμπορικού πλοίου σε εμπόλεμη θαλάσσια περιοχή, ενώ επισημαίνεται ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την προστασία των πληρωμάτων.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για την άμεση παύση κάθε επίθεσης σε βάρος εμπορικών πλοίων, με βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των ναυτικών που υπηρετούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη άμεσης κινητοποίησης της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία καλείται να αναλάβει ουσιαστικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ελληνόκτητων πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Τέλος, ζητείται από τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και μέτρων, προκειμένου να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ναυτικών, με πρώτο και κυριότερο το δικαίωμα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.