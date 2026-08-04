Πάτρα: Έφτασαν οι νέες πλωτές εξέδρες για τη Μαρίνα - Στόχος η ολοκλήρωση του έργου τον Σεπτέμβριο

Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της Μαρίνας Πατρών αποτελεί η άφιξη των νέων πλωτών εξεδρών στην πόλη.

Οι εξέδρες θα παραμείνουν προσωρινά στη λιμενική ζώνη έως την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό η τοποθέτησή τους αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου και η παράδοση του έργου μέσα στον ίδιο μήνα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των υποδομών και η τακτοποίηση των εγκαταστάσεων της Μαρίνας, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας.

H σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει: "Στην Πάτρα έφτασαν οι νέες πλωτές εξέδρες, που προορίζονται για την αναβάθμιση των υποδομών της Μαρίνας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες του θαλάσσιου μετώπου.

Η άφιξη των πλωτών εξεδρών αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς επιβεβαιώνει ότι το έργο προχωρά, μετά την υπέρβαση μιας σειράς θεσμικών, αδειοδοτικών και γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσχέραιναν την υλοποίηση παρεμβάσεων στη Μαρίνα.

Ο Δήμος Πατρέων έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησης και θεσμικής τακτοποίησης των εγκαταστάσεων, ώστε οι εργασίες που αφορούν μόνιμες υποδομές να υλοποιηθούν με πλήρη νομιμότητα, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Θυμίζουμε ότι η Μαρίνα της Πάτρας, κατά την παραχώρησή της στον Δήμο, βρέθηκε με εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζονταν ως αυθαίρετες και, κατά συνέπεια, ως κατεδαφιστέες. Μετά από πολυετείς ενέργειες των Υπηρεσιών του Δήμου, εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 το έγγραφο νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων, γεγονός που επέτρεψε την έναρξη της διαδικασίας πλήρους αδειοδότησης και την προώθηση έργων αποκατάστασης με πλήρη θεσμική κάλυψη.

Οι πλωτές εξέδρες θα φιλοξενηθούν προσωρινά εντός της λιμενικής ζώνης, με τη συνδρομή του Ο.Λ.ΠΑ., έως την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών και την τοποθέτησή τους στη Μαρίνα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία των τεχνητών ογκολίθων αγκύρωσης και των λοιπών στοιχείων του συστήματος αγκύρωσης των νέων πλωτών εξεδρών. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η τοποθέτησή τους αναμένεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο ανάδοχος έχει δεσμευτεί ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει και παραδώσει το έργο στο σύνολό του, ώστε οι νέες πλωτές υποδομές να αποδοθούν προς χρήση στη Μαρίνα Πατρών.

Η αποκατάσταση και αναβάθμιση της Μαρίνας αποτελεί έργο με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη, καθώς αφορά μια δημόσια υποδομή που επί χρόνια παρέμενε επιβαρυμένη και υποβαθμισμένη. Με τις νέες πλωτές εξέδρες, τις εργασίες αποκατάστασης των σταθερών προβλητών και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, διαμορφώνονται σταδιακά οι προϋποθέσεις για μια ασφαλέστερη, λειτουργικότερη και πιο σύγχρονη Μαρίνα.

Παράλληλα, αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται και η αποκατάσταση των ξύλινων εξεδρών, ενισχύοντας συνολικά την εικόνα και τη λειτουργικότητα του χώρου.

Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα της Μαρίνας, ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην απομάκρυνση των μη νόμιμων κατασκευών και στην τακτοποίηση της κατάστασης, με στόχο τη λειτουργία τους μέσα σε ένα καθαρό και θεσμικά ασφαλές πλαίσιο. Τα καταστήματα θα διατηρηθούν ή θα δημοπρατηθούν, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου του πρώην «Λάγιου», σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Βάσει των απαιτήσεων του υπό έγκριση νέου master plan της Μαρίνας, δεσμεύεται μόνο ένα από τα οκτώ καταστήματα, προκειμένου να στεγάσει τα γραφεία διοίκησης και λειτουργίας της νέας Μαρίνας.

Ο Δήμος Πατρέων συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την πορεία των εργασιών, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου στον συντομότερο δυνατό χρόνο και την απόδοση δημόσιων, ανοιχτών και λειτουργικών υποδομών στον Πατραϊκό λαό".