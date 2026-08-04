Θλίψη στην Πάτρα για τον πρόωρο χαμό του 41χρονου Μάριου Ζωγράφου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του πρόωρου θανάτου του Μάριου Ζωγράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με πολλούς φίλους και γνωστούς να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.

Ο Μάριος Ζωγράφος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, με την οποία είχαν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, καθώς και τα δύο τους παιδιά.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η απώλειά του, δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συμπολίτες εκφράζουν δημόσια τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μηνύματα αποχαιρετισμού αποτυπώνουν την εκτίμηση και την αγάπη που έτρεφαν για τον 41χρονο, ενώ παράλληλα εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του για τη δύσκολη δοκιμασία που βιώνουν.