Αχαΐα: Έργα 1,9 εκατ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία των πυρόπληκτων περιοχών

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, τις συμβάσεις για δύο σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025, αλλά και στη δημιουργία ενός ισχυρότερου αντιπλημμυρικού δικτύου για τις πληγείσες περιοχές.

Το πρώτο έργο, με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, αφορά τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου και περιλαμβάνει εργασίες που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα απορροής των ομβρίων υδάτων και θα περιορίσουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Στον ποταμό Χάραδρο προβλέπονται εκτεταμένοι καθαρισμοί της κοίτης και των πρανών, απομάκρυνση φερτών υλικών, επισκευές συρματοκιβωτίων (σαραζανέτ), αποκατάσταση αναβαθμών και λεκανών ηρεμίας από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και προστασία των θεμελίων τεχνικών έργων, μεταξύ αυτών και της γέφυρας στην οδό Ιπποκράτους.

Αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στο Θολόρεμα, όπου, εκτός από τους καθαρισμούς, προβλέπονται τεχνικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδραυλικής επάρκειας του ρέματος.

Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, αφορά αποκλειστικά τη Δυτική Αχαΐα και εκτείνεται σε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα ρεμάτων. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες καθώς οι πυρκαγιές αποδυνάμωσαν το έδαφος, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διάβρωσης και πλημμυρών.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ρέμα Σερδινή, όπου προβλέπεται ενίσχυση πρανών, καθαρισμός της κοίτης και αποκατάσταση τεχνικών έργων κοντά στη γέφυρα του ποταμού Πείρου και στη θέση «Δούκα».

Εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης φερτών υλικών θα γίνουν επίσης στα ρέματα Ρένια και Παλιουρολάγκαδο, ενώ στη θέση «Ούγκρι» θα ενισχυθούν τα αναχώματα για την προστασία γειτονικών ιδιοκτησιών.

Παράλληλα, παρεμβάσεις προβλέπονται και στα ρέματα Σκάγια και Ριόλου, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, με στόχο τη θωράκιση επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και υποδομών από την αυξημένη απορροή των υδάτων.

Με τα δύο αυτά έργα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη φυσικών καταστροφών και στην προστασία κατοίκων, περιουσιών, αγροτικής παραγωγής και φυσικού περιβάλλοντος.