Πόσες κεφαλιές αντέχεις; Ο Αγρινιώτης που έγραψε ιστορία στα ρεκόρ Γκίνες

Ένα άγνωστο αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακό επίτευγμα έρχεται ξανά στο προσκήνιο, με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο που ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο

Ο Ρένος Χριστοδουλίδης, εκπαιδευτικός και θεολόγος, μαζί με τον αδελφό του Δήμο, κατάφεραν να γράψουν το όνομά τους δύο φορές στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, πραγματοποιώντας έναν άθλο που απαιτούσε απόλυτο συγχρονισμό, τεχνική και απίστευτη αντοχή.

Η ιστορία των δύο αδελφών από τη Λεμεσό, αλλά και το βίντεο από τις προπονήσεις του Ρένου με τον τότε ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού Γιώργο Θεοδωρίδη, αναδεικνύουν μια ξεχωριστή αθλητική επιτυχία που λίγοι γνωρίζουν.

Την ιστορία καταγράφει μοναδικά ο Γιάννης Γιαννακόπουλος:

Μια αναφορά σήμερα σε ένα βραβείο Γκίνες που δεν θα ήταν και τόσο παράδοξο αν είχε απονεμηθεί σε ποδοσφαιριστές….

Πρόκειται για τους αδελφούς Ρένο και Δήμο Χριστοδουλίδη που στην ανταλλαγή κεφαλιών (πάσες με το κεφάλι) χωρίς να πέσει η μπάλα στο έδαφος το κατέρριψαν δύο φορές.

Τα δύο αδέλφια από τη Λεμεσό (με τον Ρένο να εργάζεται ως εκπαιδευτικός/θεολόγος και να διαμένει μόνιμα στο Αγρίνιο) πέτυχαν την πρώτη επίσημη καταγραφή τους στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες το 2014, σημειώνοντας 1.013 συνεχόμενες κεφαλιές. Το επόμενο έτος, τον Αύγουστο του 2015, κατέρριψαν το δικό τους προηγούμενο επίτευγμα, ανεβάζοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ στις 1.930 συνεχόμενες κεφαλιές!!!!!

Στο βίντεο που παραθέτω ο Ρένος κάνει προπόνηση στο ΕΜΙΛΕΟΝ με τον τότε ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού Γιώργο Θεοδωρίδη πριν την επιτυχία του δεύτερου ρεκόρ…».