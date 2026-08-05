Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη 6 Αυγούστου η κηδεία του, δημοσία δαπάνη

Όπως ενημερώνει η οικογένειά του, όποιος επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) (ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA)

Η σορός του Λάκη Χαλκιά θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί στην αίθουσα του κοιμητηρίου για λαϊκό προσκύνημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων εντός του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Ποιος ήταν ο Λάκης Χαλκιάς

Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε στις 2 Αυγούστου σε ηλικία 82 ετών. Δεν υπήρξε απλώς ένας ερμηνευτής, αλλά ένας θεματοφύλακας της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.

Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943, ο Λάκης Χαλκιάς έφερε στους ώμους του τη βαριά κληρονομιά της μεγαλύτερης ίσως μουσικής οικογένειας της χώρας. Ήταν η τέταρτη γενιά της θρυλικής δυναστείας των Χαλκιάδων και γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά.

Η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε πρακτικά από την κούνια, ενώ ήδη από την ηλικία των 7 ετών άρχισε να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι. Πολυοργανίστας εκ φύσεως, έμαθε να παίζει άψογα κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι.

16 ετών: Ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός, εντυπωσιάζοντας με την ωριμότητά του.

18 ετών: Ηχογράφησε τους πρώτους του δίσκους στην εμβληματική εταιρεία Columbia, με δημιουργίες του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου.

Τη «χρυσή» δεκαετία του 1960 (1961-1967), το ταλέντο του τον έφερε στα πάλκα δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου: συνεργάστηκε με μεγαθήρια όπως η Σωτηρία Μπέλλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και ο Γιώργος Ζαμπέτας, ενώ συνυπήρξε με ρεμπέτες-ορόσημα όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παράλληλα, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, περιοδεύοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημα σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της υπαίθρου.

Η πορεία στο εξωτερικό και η σύμπραξη με τον Γιάννη Μαρκόπουλο

Η περίοδος 1967-1971 τον βρήκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα φάνηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Άντονι Κουίν, σε τηλεοπτική παρουσίαση του «Ζορμπά» (σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη) για δίκτυο του Σακραμέντο της Καλιφόρνιας.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1971, η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη μνημειώδη συνεργασία του με τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο Λάκης Χαλκιάς έγινε η φωνή εμβληματικών έργων που καθόρισαν την εποχή, όπως:

O Στρατής Θαλασσινός (σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη)

Θητεία (Μάνος Ελευθερίου)

Μετανάστες (Γιώργος Σκούρτης)

Θεσσαλικός Κύκλος (Κώστας Βίρβος)

Το 1974, η ιστορική περιοδεία στην Αμερική με το συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλου, στο πλευρό του Νίκου Ξυλούρη και του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, τον έφερε να τραγουδά σε μυθικούς χώρους όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center της Νέας Υόρκης, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στην ομογένεια.