Δολοφονία ψυχολόγου στο Ναύπλιο: Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβαν οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι

Οι δικαστικές Αρχές Ναυπλίου έδωσαν προθεσμία έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 στους δύο Ινδούς κατηγορούμενους, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη δολοφονία 59χρονου ψυχολόγου
Προθεσμία για την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, έλαβαν από τις δικαστικές Aρχές Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι, ηλικίας 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για τη στυγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, Παναγιώτη Μπέσκα, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε τον απαραίτητο χρόνο, για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες.
Οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.
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