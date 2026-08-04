Κεφαλονιά: Συγκίνησαν Άγγλοι τουρίστες - Πλήρωσαν νερά τους πυροσβέστες

Μια συγκινητική κίνηση από Άγγλους τουρίστες στην Κεφαλονιά αποτέλεσε ένα αυθόρμητο «ευχαριστώ» προς τους πυροσβέστες που έδιναν επί ώρες μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα του νησιού.

Σύμφωνα με καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα που δημοσίευσε το Kefalonia Press και επιβεβαιώθηκε, δεν υπήρχε επίσημη αρωγή, και οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν από το προηγούμενο βράδυ βρέθηκαν σε μίνι μάρκετ της περιοχής προκειμένου να αγοράσουν νερά για ολόκληρη την ομάδα τους.

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εξέδιδε την απόδειξη, Άγγλοι τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και προσφέρθηκαν να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος της αγοράς.

Με θερμές χειρονομίες ευχαρίστησαν τους πυροσβέστες για την προσπάθειά τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην προστασία του χωριού όπου παραθέριζαν.

Η κίνησή τους αποτέλεσε μια απλή αλλά ιδιαίτερα συμβολική ένδειξη εκτίμησης προς τους ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μεγάλης πυρκαγιάς.